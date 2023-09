En medio de la mayor recesión con inflación de la historia y a 80 días de dejar el gobierno provincial, quieren hacer un teatro en Río Gallegos por 14 mil millones de pesos

(Por: Rubén Lasagno) – Un anuncio deslizado por la AMA (Agencia de Medios y Contenidos Audiovisuales) de Santa Cruz en su portal dice textualmente:

“El Gobierno de Santa Cruz, la Fundación del Nuevo Teatro Colón y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación trabajan juntos para hacer realidad este proyecto que engalanará la ciudad y potenciará la cultura de nuestro territorio y de la región. La obra está consignada en el Presupuesto Nacional 2024, lo que significa que tendrá continuidad una vez que finalicen las gestiones provinciales de Alicia Kirchner y de Alberto Fernández a nivel nacional”.

En el sitio “Construar” donde justifican la inversión, destacan que el Teatro de la Ría (así se denomina la obra) “es uno de los sueños de Alicia Kirchner para dejarle la ciudad”, un argumento bastante sensiblero y poco creíble para ejecutar un proyecto que data del año 2005 y nunca se implementó por razones técnicamente económicas.

Hoy, en medio de la aberrante inflación, la recesión económica imparable y las múltiples necesidades de infraestructura en todos los niveles sociales de la ciudad y la provincia, se decide unilateralmente y sin tener en cuenta la nueva realidad de Santa Cruz y el país a partir del 10 de diciembre 2023, hacer una inversión super millonaria, que huele claramente a un acopio de fondos públicos o como vulgarmente se lo denomina “un manotazo de final de época”, sin que exista la mínima idea ni proyección y continuidad en el futuro inmediato.

El presupuesto de la obra rondaría en total los 14 mil millones de pesos, teniendo en cuenta la información oficial y no 11.5 mil como se dice erróneamente como ha dejado trascender el gobierno provincial, Nación le remitiría el 20% en lo que queda del mandato de Alicia Kirchner y el 80% restante, en el año 2024.

Como justificación de esta decisión, bastante incomprensible desde el punto de vista de hacer semejante inversión faltando menos de 80 días para dejar el poder en la provincia y posiblemente hasta el cambio del gobierno nacional, suena a un oportunismo fenomenal de la gobernadora, para, como dijimos, acopiar fondos y dejar (como tantas otras) la obra inconclusa y con el compromiso de que la siga el prójimo gobernador/presidente.

Por lo tanto 2.800 millones de pesos o más, van a ingresar presurosos a Santa Cruz con ese objetivo. Habrá que ver si el gobierno entrante audita y denuncia irregularidades o simplemente aporta al “siga siga”, como hizo Juntos por el Cambio en el gobierno de Macri con las represas, la usina de Río Turbio y tantas obras que aún hoy, siguen inconclusas y pagadas varias veces de su valor original.

Viejo Proyecto, nuevos fondos

El proyecto del “Teatro de la Ría”, nació allá por el 2005 y en el año 2012 la municipalidad de Río Gallegos cedió el terreno y 13 años después, a pocos días de dejar el poder en la provincia e inclusive el cargo del propio Intendente de la ciudad, el cual podría dejar de serlo en las elecciones de octubre, se acelera el trámite de inversión, en un contexto altamente desfavorable para hacerlo, pues existen necesidades impostergables en la comunidad de la capital, empezando por infraestructura urbana, edificios educativos con serios problemas estructurales y de servicios y barrios sin servicios. El gasto de 14 mil millones de pesos, los cuales seguramente se duplicarán o triplicarán debido a los ajustes de precio, no se condice con la realidad de Río Gallegos ni de Santa Cruz.

En medio de la mayor recesión con inflación de la historia y a 80 días de dejar el gobierno provincial, quieren hacer un teatro en Río Gallegos por 14 mil millones de pesos

De acuerdo a información oficial el gasto total de $ 13.900.425.600,00 fue asignado a la empresa RIVA SAIICFA (cuit 30518917125) con domicilio en Suipacha 1067/10 de Capital Federal con fecha 21/06/23, sin que se especifique, puntualmente, supuestamente resultó ganadora de la licitación pública (LP Nro: 501-0061-LPU22), de parte del gobierno nacional y/o provincial, por un monto de poco más de 5 mil millones que en la documentación oficial figura como “monto de Garantía”, tal el lector lo puede corroborar en la documentación incluída.

RIVA SAIICFA en constructora de un sinnúmero de obra pública nacional, en casi todas las provincias como la terminal de ómnibus en Santa Rosa, La Pampa; sistema de agua potable en Pehuajó (Pcia Bs As), ampliación de acueducto en Rosario (Sta Fe), Planta depuradora en Pehuajó (Bs As), Hospital Norpatagónicop en Neuquén (Neuquén), obras cloacales en Chascomús y Gral Madariaga (Bs As), solo por nombrar una pocas obras concedidas a esta empresa. (Agencia OPI Santa Cruz)