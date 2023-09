Mauricio Macri reafirma su apoyo a Patricia Bullrich y criticó a Sergio Massa

El ex presidente Mauricio Macri, reiteró su firme respaldo a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y enfatizó que ella debería asumir la conducción del país. Macri expresó su apoyo a Bullrich después de su victoria en la interna del PRO, donde compitió contra Horacio Rodríguez Larreta.

En declaraciones al canal de televisión LN+, Macri afirmó: “Estoy al servicio de la candidata” y la describió como una “líder“. También manifestó su disposición para colaborar en cualquier función que Bullrich considere necesaria, diciendo: “Le he dicho a Patricia que me ponga de arquero, de defensor de nueve, de aguatero. Para lo que me necesite, estoy. Creo que lo que hemos hecho está al borde de canalizarse en un cambio profundo y definitivo“.

Según Macri, Argentina necesita orden y un cambio profundo, y Bullrich es la persona adecuada para liderar ese cambio. Destacó que ella cuenta con experiencia en la administración pública y tendrá el respaldo de 10 gobernadores del mismo espacio político, así como una mayoría legislativa.

El ex presidente también criticó al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien calificó de “cínico e inconsciente“. Responsabilizó a Massa por la inflación y afirmó que el país está experimentando una hiperinflación. Macri acusó a Massa de pedir más dinero al Fondo Monetario Internacional (FMI) mientras culpaba a la organización de todos los problemas económicos de Argentina. Además, denunció que Massa “manoteó los depósitos en dólares de la gente” y agotó las reservas en dólares.

En cuanto a las medidas anunciadas por Massa, Macri las calificó como "mamarrachos electoralistas" y destacó la importancia de reducir el gasto público como parte de una solución económica sostenible.