Sergio Massa, de la ignorancia en seguridad con la “Ley Seca de balas” a llevar de candidato al responsable del robo de municiones, fusiles y hasta misiles en nuestro país

(Por: Rubén Lasagno) – Un término que he acuñado (no con exclusividad, claro) pero a fin de evitar explicaciones largas y tediosas sobre la incapacidad que tiene el gobierno nacional para, digamos, “gobernar”, es la de resumir todo en la denominación de “gobierno psiquiátrico”, es decir, un conjunto de personas que preside la Argentina con serios problemas de cognición (razonamiento, memoria y resolución de problemas) e incapaces de regular sus emociones, viven alterados tienen un comportamiento maniqueo, se muestran incapaces y propensos a profundizar el daño y el desastre que ya han hecho en nuestro país.

Sergio Massa, una de las estrellas fulgurantes de este fracaso mundial que se llama “Argentina 2023”, es la cabeza visible del peor gobierno en 32 años de democracias y al ser Ministro de Economía y candidato a presidente, funde y confunde ambas cuestiones usando los recursos de todos los argentinos para sostener su poder personal, sin medir las consecuencias que pagamos y pagaremos si permitimos que hacia allí nos siga empujando. Pero eso no es todo: la ignorancia que mantiene en temas económicos, lo proyecta en otros rubros como, la Seguridad.

Ley seca de balas (y de ideas)

Dentro de un “paquete” de propuestas, absolutamente populistas e irrealizables que pregona el candidato, quien si lo eligen presidente promete arreglar lo que destruyó como Ministro, apareció una idea genial para combatir la inseguridad.

Ramiro Gutierrez, legislador y parte del equipo de Massa, pinta para hacerse cargo en materia de Seguridad con el asesoramiento de Ricardo Casal, un controvertido ex funcionario que viene saltando de administración en administración e involucrado y cuestionado desde su paso por el gobierno bonaerense de Daniel Scioli, y ambos le han acercado al Ministro-candidato una idea tan brillante que deslumbró al propio Massa, a tal punto, que lo hizo perder en la burda niebla de la ignorancia de Gutierrez, quien habla sin saber, ejecuta sin pensar y promete lo que no sabe mínimamente cómo y de qué manera lo va a implementar.

Massa propuso crear lo que denominó la “Ley seca de balas”, un proyecto que duerme en su escritorio como panacea para resolver la inseguridad de Argentina y de alguna manera, trató de explicar a la audiencia, su entendido favorito en la materia, el diputado Ramiro Gutierrez, lo cual conforma un decálogo de inexactitudes, mentiras y obscenas medias verdades que analizadas constituyen el colmo de la falacia y la supina ignorancia sobre el tema.

Falacia 1

“El arma es un pisapapel si no tiene municiones. Entonces hay que secar la plaza de municiones”, fue la primera idea creativa expuesta por el diputado Gutierrez.

Si siguiéramos el principio del “asesor” de Seguridad de Massa, para que haya más choques en la vía pública, habría que dictar una “Ley seca de combustibles”; ergo: sacando de la venta el gas oil, naftas y electricidad, el auto es un macetero.

Falacia 2

“También se busca imponer penas más severas por el uso de balas de punta hueca, conocidas como “balas mata policías”, así como la creación de un nuevo delito, el de “balacera”, que involucra tiroteos con más de seis disparos. Además, se plantea la restricción de la venta de municiones, conocida como “ley seca de municiones”, ya que actualmente es posible adquirir cientos de balas calibre 22 en cualquier ferretería de la provincia”.

Y aquí aparece la ignorancia en tiempo real, la desinformación tendenciosa y conspirativa en contra de la verdad.

El “entendido” Gutierrez habla del uso de munición “punta hueca” y dice que son las conocidas como “balas mata policías” (¿?).

El abogado, perito balístico e instructor de tiro y propietario del sitio especializado “Armas y Militaría” Dr Manuel Escobar, explica muy claro que no son precisamente las “balas punta huecas”, las adecuadas para su utilización sobre chalecos, porque esta munición es de las catalogadas como “Expansivas”, las cuales, si para algo no sirven, es para perforar chalecos, por cuanto el proyectil al contacto con un cuerpo de alta resistencia como el Kevlar o los materiales compuestos del blindaje, se fragmentan de tal manera que no logran penetrar aquello que no sea un cuerpo blando, donde si causan daños irreparables en los tejidos.

Y lo más absurdo, es que para fundar su explicación, el diputado utiliza la denominación “bala mata policía”, término que acuñó Mel Gibson en la vieja película “Arma mortal”; por tal motivo le decimos a Ramiro Gutierrez, “mucho cine y poca literatura específica de aquello de lo cual pretende opinar”.

Falacia 3

Con esa “ley seca de municiones” no sólo apuntará a controlar más las balas de menor porte, sino también atacar el insumo imprescindible para las balaceras que ocurren, sobre todo, en Rosario. “No puede ser que aparezcan tiroteos de 100, 200 o 500 balazos, como si nada”, concluyó el asesor en seguridad de Sergio Massa.

Gutierrez se dio el lujo de definir como “balacera”, un tiroteo donde se producen más de seis disparos (¿?). No existe ninguna definición de balacera que no remita a un “tiroteo” o la acción de disparar repetidamente un arma contra algo o alguien.

No se cuantifica una “balacera” por la cantidad de disparos sino por la acción repetida de los disparos. Según el nuevo concepto acuñado por el diputado ignorante (y falaz) que asesora a Massa, si se disparan hasta seis tiros (y no siete, por ejemplo), no sería una balacera.

Y en este mismo sentido podemos decirle al diputado Gutierrez que las “balaceras” en Rosario no es un problema debido a la falta de control de la munición que venden las armerías, sino de la intrusión del narcotráfico producto de las zonas liberadas que el gobierno nacional y el de Santa fe impusieron, transformando a la provincia en tierra de los narcos, con el retiro de las fuerzas federales, el levantamiento de los controles y la anulación de los radares que marcaron a esa hermosa ciudad, como la Sinaloa argentina.

Falacia 4

Otra mentira absurda del “asesor” en Seguridad de Sergio Massa, es decir que la munición calibre .22 se compra en ferreterías.

Para comprar cualquier munición e inclusive las de este bajo calibre, es necesario ser Legítimo Usuario y poseer “Tarjeta de consumo de munición”, donde la armería que expende las balas, anota y registra el día, la cantidad que compra el particular y éstas se descuentan de un total de 1.000 tiros que cada LU está autorizado a adquirir en un año.

Que alguien le avise a Gutierrez que la regulación de municiones entre las cuales se encuentra el calibre 22, está en vigencia hace muchísimo años; solo bastaría que googleara, si no tiene a mano la ley de armas o lo que establece la ANMAC.

Falacia 5

“Esas balas de calibre 22 son las que más daño hacen, porque tienen orificio de entrada, pero no de salida. Ese plomo ‘camina’ dentro del cuerpo y genera un enorme daño en los órganos y suele ser mortal”, dijo el asesor de Massa, en uso de su plena ignorancia.

Al respecto el Perito balístico expresó que si bien es cierto que el pequeño plomo del calibre 22 suele alojarse en alguna parte del cuerpo apartado del orificio de entrada, es porque la munición a pesar de ser pequeña, es de alta velocidad y suele describir trayectorias caprichosas “pero eso no significa que anden migrando de un lado a otro dentro del cuerpo, como parecen entenderlo y expresarlo los entendidos de Massa”, resaltó Escobar.

Desde el punto de vista balístico, es mucho más contundente, mortal, grave, lesivo y destructivo un tiro de 38 Special, 9 mm o .45 que una munición calibre 22.

En balística hay una teoría denominada Stopping power o “poder de parada”, relacionado con la capacidad que tiene un proyectil con determinada masa y velocidad para derribar un blanco causando lo que se denomina shock hidrostático.

¿Sergio y si mirás a tu lado?

Se aprecia que está muy preocupada la gente de seguridad de Sergio Massa, por las balaceras en Rosario y en este sentido sugieren que las municiones usadas por los narcos, serían entregadas por armerías o particulares “Legítimo Usuarios de maras” (LU).

Esta simplificación capciosa y sesgada, la cual intenta instalar un mensaje equivocado y mendaz, obligó al Dr Escobar a realizar un recordatorio sobre el robo de munición de los últimos años y en todos los casos donde se produjeron robos y faltantes de armas y municiones, fueron en áreas de competencia directa del Estado. y con su compañero de fórmula como responsable.

El nuevo Ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe que asumió no hace mucho tiempo, hizo un relevamiento con números escalofriantes que destacan el faltante, en los últimos 5 años (robados por la propia policía), de aproximadamente 1 millón de municiones calibre 9 mm y 660 armas, de los arsenales de la repartición. ¿No serán esas las municiones que están en manos de los narcos?, preguntó retóricamente el Perito, quien luego enumeró casos escandalosos.

Año 2015, Agustín Rossi Ministro de Defensa: Arsenal 603 Granadero Baigorria, desaparecieron 26.000 tiros de 9 mm. Responsable en aquel momento, el candidato de Massa a Vicepresidente.

Año 2015: en un depósito de La Plata robaron un misil TOW II antitanque; algo desconcertante, jamás visto. Ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Año 2015 otra vez en el Arsenal 603 Granadero Baigorria, se robaron 20.000 tiros de 9 mm 167 fusiles FAL y dos ametralladoras MAG. Seguía de Ministro de Defensa el hoy candidato Rossi. El año pasado las instalaciones de ese Arsenal fueron cerradas y transformado el lugar, en un depósito de vehículos

Año 2020 en el Batallón de Zapala (Neuquén) se robaron 25.000 tiros de munición 7,62X51 NATO, el calibre que usa el mítico FAL (Fusil Automático Liviano). En aquel momento el Ministro de Defensa era Agustín Rossi, el que fue puesto ahora como candidato a Vicepresidente, por Sergio Massa.

Año 2023: Arsenal 604 de Córdoba. Un convoy llevaba municiones desde esta guarnición en la provincia mediterránea a Campo de Mayo y en ese interín se perdieron 4.000 tiros de 7,62X51. Massa ya era ministro y Alberto presidente.

Cazar en el zoo y culpar a otros

Es muy fácil echarle la culpa a los LU, a las armerías, a los tiros federales, pero los verdaderos responsables de que los narcos tengan la munición que utilizan en las balaceras, es el propio Estado, el mismo al que pertenece Sergio Massa y al que se candidatea con Agustín Rossi, expresó Escobar.

Los robos han sido perpetrados en depósito judiciales, militares, depósito de la policía de Santa Fe y muchas otras causas abiertas por robos y desaparición de municiones en armeros de la policía de la provincia de Buenos Aires, de la misma policía Federal, robo de municiones en el servicio penitenciario y armas de los depósitos del RENAR (hoy ANMAC).

Finalmente, el abogado y perito balístico señaló “Quieren implementar una ley seca de municiones y el candidato a vicepresidente entre 2013-2015 y 2018-2021 fue Ministro de Defensa y durante su gestión se produjeron los mayores robos de armas de la historia”.

Por razones ideológicas – agregó – es respetable que alguien esté contra las armas, lo que no es lógico es que salgan a decir esta sarta de mentiras, dado que el propio candidato a vice es el responsable por el robo y la desaparición de la mayor cantidad de armas y municiones de la que se tiene conocimiento en el país en los últimos 20 años.

La otra pregunta que debería hacerse Sergio Massa es por qué, fuera del ámbito deportivo, la gente se arma?. Fundamentalmente eso responde a una cuestión fácilmente comprobable en Argentina: el Estado está ausente en materia de seguridad, no puede cuidar a la población, el incremento exponencial de la delincuencia, el ingreso del narcotráfico al país y la liberación indiscriminada de presos (más de 8.000) por el gobierno que integra Sergio Massa, hace que el ciudadano medio y común, esté desprotegido e indefenso en su propia casa.

Obvio, Sergio Massa, Rossi, Cristina y Alberto como miles de funcionarios públicos, nada de esto viven a diario, dado que poseen batallones de guardaespaldas armados, autos blindados, helicópteros, todos pagados por la gente que sufre hora a hora la inseguridad en las calles por falta de políticas públicas en la materia, inercia estatal e ineptitud de los que gobiernan y legislan en el Congreso, sobre una materia que ignoran supinamente. (Agencia OPI Santa Cruz)