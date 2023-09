Gobierno fueguino convocó a gremios estatales para discutir salarios

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego Gustavo Melella convocó para el próximo viernes a los diversos gremios de la administración pública provincial para discutir la cuestión salarial para lo que resta del año.

Luego de la escalada inflacionaria y los reclamos de gremios como el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación Fueguina que este jueves realizarán un paro de 24 horas por mejoras salariales.

Melella señaló que “permanentemente converso con los referentes de las y los trabajadores” y consideró que en este escenario de crisis económica “dos componentes destruyen el salario tanto de un docente, como de un policía, un médico, el de cualquier ciudadano: la inflación y los alquileres”.

“No vamos a prometer lo que no podemos o no vamos a prometer para después no cumplir o no pagar. Entonces, sí vamos a reforzar el salario y es la decisión, octubre, noviembre, diciembre, con alguna herramienta de fortalecimiento del salario más otras medidas más que incluso plantearon algunos gremios” aseguró el gobernador fueguino.

Los docentes piden una cláusula de indexación de los salarios al ritmo que marca la inflación que supera el 120% para la región patagónica.

Melella dijo que su gobierno llevó adelante discusiones paritarias para “la recomposición salarial y de derechos” y solicitó a los gremios estatales “entender esta situación” que atraviesa la provincia con los ingresos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)