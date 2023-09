No entender el juego democrático de la prensa, es estar fuera de la realidad cotidiana que necesitamos para corregir y ser mejores

(Por: Rubén Lasagno) Debido a una cantidad importante de coments recibidos al pie de las notas relacionada con el actual gobernador electo Claudio Vidal y teniendo en cuenta el nivel de agresividad que se percibe en muchas de ellas, se me ocurrió recordar cómo funciona esta invaluable herramienta de opinión y repasar cuál es el verdadero sentido de la prensa cuando emite opinión, analiza, informa o investiga, cuatro instancias del periodismo distintas entre sí, pero concurrentes al momento de aportar información a la opinión pública, objetivo último y fundamental del trabajo periodístico basado en la necesidad de poner en conocimiento de la sociedad lo que pasa, los que pensamos y lo que sabemos, pero en especial lo que desde el poder se oculta convenientemente.

El nivel de agresividad de algunos lectores, seguramente muy disgustados con nuestra forma de trabajar e informar, ha hecho que, excepto aquellos comentarios que objetan la nota y lo que decimos (esa es la finalidad del recurso), pero no atacan ni insultan (a veces con cuestiones personales) la dejemos pasar y siguen su curso, sin embargo y lamentablemente, este lugar de libertad absoluta que ofrecemos (no se exigen redes sociales), no siempre es usado para ejercerla constructivamente y por ese motivo hacemos la aclaración.

Claudio Vidal es gobernador y le guste o no a quienes lo rodean, se ha situado en el epicentro de las críticas políticas en los meses y años por venir.

Hay una serie de diarios, radios y medios digitales que recrean su campaña, multiplican sus notas, llenan sus portales con referencia a la actividad política del petrolero y están plagados de publicidad de su partido o han sido impulsores de su candidatura. Y está bien que suceda, es lícito y no por ello vamos a someterlos al escarnio público; cada uno es libre de hacer, decir y mostrar lo que se le ocurra, en el marco de la libertad de prensa, de empresa y el Artículo 7 de la Constitución Nacional.

Pero esa elección personal, mediática o empresaria de los medios en cuestión, no debe ser el hito que delimite la línea “amigo-enemigo”, tan típica del kirchnerismo y ahora también (por ejemplo) de Javier MIlei, otro exponente de la anticrítica, cuyos delfines trollistas no dudan en calificar a los críticos como “periodistas ensobrados” o “viejos meados”, según la última revelación de este impresentable candidato a la presidencia tan parecido a los que conocemos, pero más díscolo.

Cuando un gobierno o sus operadores mediáticos se rebelan contra la prensa que no le es afín y la exponen como un peligro a la democracia, abren una puerta hacia la sospecha, hacia la intriga palaciega y también a la corrupción. La sospecha es casi automática ¿Que quieren ocultar?; así queda planteado el problema y la respuesta puede ser tan amplia como variada.

Es importante que la clase política y quienes le sirven, entiendan el papel de la prensa en una democracia, muchos antes de matar al mensajero. Es necesario que hagan un poco de introspección y determinen cuáles han sido sus acciones previas a las críticas, que encendieron la mecha del problema.

En nuestra última nota sobre la votación de Vidal al proyecto del Impuesto a las Ganancias de Sergio Massa, se manifestaron muchos lectores y entre ellos algunos admiradores del nuevo gobernador, cuestionando (con insultos, agravios y descalificaciones incluidas) la observación de nuestro informe, relacionado con la triple función de sindicalista, diputado y gobernador y la emisión de su voto afirmativo tendiente a favorecer al sector productivo al que pertenece.

Ahora bien, si Claudio Vidal no hubiera arrancado su alocución en el recinto diciendo “Voy a votar como petrolero…”, tal vez la discusión sería otra y el título de nuestra nota no habría molestado tanto; pero, los dichos del diputado no lo inventamos nosotros, ni siquiera hicimos una interpretación de un contexto determinado; fueron las palabras que dijo Vidal y las reafirmó de forma taxativa, por lo tanto, es posible que ningún medio en la provincia lo resalte ni lo diga, pero nuestro trabajo periodístico es precisamente ese: observar, analizar y difundir, lo que otros no hacen.

Por eso revalorizamos nuestro espacio de libertad absoluta para expresarse al pie de cada nota (único medio que lo sustenta y sostiene desde el primer día) y tratamos de cuidarlo en virtud de la libre expresión a la que apostamos y en la que creemos profundamente. (Agencia OPI Santa Cruz)