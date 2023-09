El Papa Francisco condena burlas sobre la apariencia y comparte su propia experiencia

El Papa Francisco condenó la práctica de burlarse de la apariencia de los demás, especialmente entre los jóvenes, y compartió su propia experiencia personal de participar en tales acciones cuando era niño en Argentina hace más de siete décadas.

Francisco hizo estos comentarios durante una conexión de vídeo con estudiantes universitarios en Asia, según un cable de la agencia de noticias Reuters. Una mujer de la India compartió su experiencia de sentirse avergonzada y menospreciada por su apariencia durante su adolescencia, incluyendo el acoso escolar debido a su peso y figura.

El Papa respondió a la mujer, destacando la importancia de vivir en armonía y reconociendo la belleza única de cada individuo, independientemente de su apariencia. Luego, compartió una historia personal.

“Recuerdo a un amigo mío que estaba un poco gordo y nos burlábamos de él, me atrevería a decir que lo acosábamos, una vez le empujamos y se cayó“, confesó Francisco. Sin embargo, también compartió el desenlace de la historia: “Cuando llegué a casa, le informaron a mi padre y me llevó a casa del compañero de colegio para que me disculpara“.

El Papa, que tiene 86 años, reveló que se reencontró con ese amigo en años recientes y se enteró de que se había convertido en pastor evangélico. Trágicamente, el hombre falleció recientemente.

En la conversación con los universitarios, el Papa también abordó el tema de la cirugía estética. Francisco expresó su opinión de que la cirugía plástica no es efectiva porque la belleza eventualmente se desvanecerá con el tiempo. Citó a la famosa actriz italiana Anna Magnani, quien solía decir: “Por favor, no retoquen mis arrugas. Me ha costado mucho ganármelas”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA