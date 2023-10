Bullrich cambia estrategia para el segundo Debate Presidencial

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se está preparando para el segundo debate presidencial con una estrategia renovada. Su objetivo principal será adoptar un tono más firme en sus intervenciones, especialmente en lo que respecta a los candidatos del oficialismo, Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei. La estrategia apunta a destacar la existencia de un acuerdo de gobernabilidad futura entre estos dos contrincantes, que ha sido denunciado como el “pacto oficialismo-libertario” por el economista y futuro ministro de Economía del espacio, Carlos Melconian, durante el Coloquio de IDEA.

El equipo de campaña de Bullrich busca exponer las supuestas debilidades del ministro de Economía, a quien consideran que intenta desvincularse de la actual gestión del oficialismo. Además, pretenden resaltar la falta de aptitud de Javier Milei para gobernar el país.

Durante el debate, Bullrich planea enfocarse en temas clave, como el escándalo en torno a Martín Insaurralde y la problemática de la inseguridad, aprovechando su experiencia como ex ministra de Seguridad durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Además, está estudiando detenidamente a sus rivales para no olvidar datos relevantes que puedan utilizar en su contra, manteniendo al mismo tiempo su espontaneidad característica.

Segundo Debate Presidencial

El segundo debate presidencial se llevará a cabo el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El primer debate, que tuvo lugar en Santiago del Estero, abordó temas como la economía, la educación, los derechos humanos y la convivencia democrática.

En esta ocasión, los candidatos a la presidencia debatirán sobre seguridad, trabajo y producción, desarrollo humano, vivienda y protección del medio ambiente, este último elegido por la ciudadanía como uno de los ejes temáticos.

El evento está siendo organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la UBA, y será moderado por periodistas de renombre. Al igual que en el debate anterior, se estructurará en tres bloques, con oportunidades para presentaciones individuales, exposiciones sobre temas específicos y preguntas cruzadas entre los candidatos. El tercer bloque permitirá que los candidatos tengan un minuto para sus declaraciones finales.

En este escenario, Patricia Bullrich buscará destacar sus propuestas y críticas hacia sus competidores, en particular, haciendo hincapié en la existencia del supuesto “pacto oficialismo-libertario”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA