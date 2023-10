Estatales en alerta y movilización por propuesta salarial

(OPI TdF) – Los gremios estatales ATE, ATSA y UPCN rechazaron la propuesta salarial del gobierno de Tierra del Fuego y se declararon en estado de alerta y movilización luego de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

En Ushuaia, los referentes gremiales no obtuvieron una nueva propuesta salarial que difiera al pago de una suma fija no remunerativa y no bonificable y se levantaron de la Mesa de Negociación Paritaria.

Desde ATE consideraron que la oferta “es insuficiente” y añadieron que “todo aumento salarial cumpla con lo peticionado por esta Asociación que sea al básico”.

Los gremios estatales anunciaron que iniciarán un quite de colaboración y realizarán asambleas informativas en toda la provincia.

El gobierno de Gustavo Melella está ofertando a todos los sectores de la administración pública una suma fija que no convence a gremios ni representantes de las fuerzas de seguridad.

El último ofrecimiento implica una suma fija de 66 mil pesos, en dos cuotas, una de 30 mil pesos en octubre y otra de 36 mil en noviembre para aquellos trabajadores que perciben menos de 450 mil pesos mensuales de salario neto.

Desde la Seccional UPCN Tierra del Fuego rechazaron “cualquier suma fija para los meses de setiembre y octubre. Ningún trabajador debe ganar por debajo de la canasta básica”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)