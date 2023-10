La desfachatada fauna argentina: desde CFK, Alberto hasta Del Pla y Bregman ésta última de origen judío, más antisemita que nadie, apoyando al terrorismo de Irán

(Por: Rubén Lasagno) – Si en Río Gallegos tenemos un candidato a Intendente como Harold Barck (FPV) quien si gana promete “una ciudad verde y sin viento”, hasta la bochornosa imagen de derroche impúdico de un intendente del conurbano como Martín Insaurralde, de joda en un barco de 13 mil euros el día en Marballa mientras el país está fundido, todo es posible bajo la realidad absurda de la Argentina, un país con una bajísima autoestima y ninguna reacción ante estos personajes ridículos, groseros, corruptos, mentirosos y oportunistas, que demuelen la barrera de la lógica y nos arrastran a su propia inmundicia.

Si todo ello puede pasar, por qué no van a tener su lugar en este escenario kafkiano que le hace honor a Discépolo, las bajezas de poca humanidad que han tenido en los últimos días/horas, personas públicas quienes no han tenido empacho en apoyar al terrorismo de Iran, para justificar el artero y cobarde ataque de los terroristas del Hamas a Israel?.

Sabemos que así como en el Derecho, en política las palabras tienen un significado fundamental de acuerdo al contexto en el que se digan o apliquen, pero también toman una extraordinaria relevancia las omisiones que se hacen o los sinónimos que suelen usarse en los discursos políticos.

Hay oportunidades en que el ser humano, como especie, no tiene opción y por una fuerza natural de su propia preservación, se opone frente a las acciones o factores que buscan su eliminación. Esta especie de autodefensa se llama instinto de preservación. Esto sucede ante grandes masacres, catástrofes, desastres naturales, plagas o como ha sucedido recientemente con el Covid, donde la humanidad se alineó, no solo para buscar alternativas de cura, sino para autoprotegerse como la única manera de sobrevivir.

La empatía, la solidaridad eso de “ponerse en el lugar del otro”, es un sentimiento natural, en gente que es naturalmente humana, de buena madera, relativamente sana de espíritu y alma y enarbola la conciencia por sobre cualquier ideología o concepto de la vida y las cosas fungibles que nos rodean a diario. Por eso, el holocausto, es repudiado en todo el mundo desde que la humanidad tomó conocimiento de la masacre humana que llevó a cabo el nazismo. Por eso, cuando estallaron la AMIA y la Embajada en nuestro país o los aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas, nos conmovió, no amargó y nos angustió a los argentinos y al último habitante de la tierra, aun cuando estuviera a miles y miles de kilómetros del epicentro de los hechos. Eso es humano, es un sentimiento primario, necesario, imprescindible que elabora nuestra inteligencia como forma de expresar esa conciencia y posee intrínsecamente nuestra especie, precisamente, para diferenciarnos de los animales.

Ante el asesinato a mansalva, una invasión cobarde e inhumana de los terroristas del Hamas a Israel, en muchos argentinos, especialmente gente pública, relacionados con la política, no solo no afloró esa empatía como sentimiento humano tan sensible ante la desgracia ajena, sino afloraron los odios racistas, las fobias marginales mezclada con ideologías pedorras y argumentos deleznables, con los cuales justificaron a los criminales terroristas que entraron a sangre y fuego a Israel matando civiles transitando con sus familias en las rutas, en las calles, entrando a sus casas, decapitando a más de 30 bebés en un kibuts, masacrando a sangre fría a niños, viejos y jóvenes, arrastrando los cuerpos por las calles, incendiando todo y no mostrando el mínimo signo de piedad, típico de una horda deshumanizada y carnicera de la época de los Bárbaros, solo que en el siglo XXI y que no se puede excusar, explicar ni justificar bajo ningún argumento lógico, excepto que quien lo haga sea un verdadero hijo de puta.

Dime que dices y te diré quien eres

Cristina Fernández, actual Vicepresidente dijo “Nuestra solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares. No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países“.

Esta mujer corrupta desde los talones al cabello, fue quien entregó la sangre de los argentinos de la AMIA y La embajada de Israel a Irán, con la firma del “Memorandum de Entendimiento”, es amiga del terrorismo internacional y facilitadora de la impunidad de todos ellos. Está fuera de su léxico la palabra “terrorismo” y “repudio” y para enmascarar su arbitrariedad, dijo que es un conflicto entre países, no habló de invasión brutal y asesina.

Eso si, tras la parodia “de su atentado” en la vía pública, intentó victimizarse en todos los frentes, recibiendo solo una mueca de incredulidad de la sociedad que ni siquiera cree que haya estado en un verdadero peligro.

La cancillería argentina comunicó: “La Cancillería argentina deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel. El Gobierno argentino condena las acciones terroristas de Hamás contra el territorio israelí y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil“. Una frase solo compromiso y despersonalizada, errática en conceptos y alma, la cual, en estas circunstancias, solo se puede encontrar en gente que deplora el orden y la justicia y evita condenar esta savaljada humana.

Miryan Bregman, en el debate presidencial, se negó a hacer un minuto de silencio por los muertos en Israel. La bajeza de esta “judía antisemita”, llegó al punto de justificar en la historia, la masacre terrorista de hace unos días donde murieron más de 1.300 personas, entre ellos 7 argentinos, compatriotas suyos, pero que como estaban en Israel, para ella son “judíos miserables” y merecían el final que les tocó.

Esta representante de la izquierda boba y absurda de nuestro país, que no obtiene más de un 2% de votos en cada elección, está en la misma línea en la que se encuentra Miguel del Pla, un referente de la izquierda en Santa Cruz, quien al aire por Fm News, no repudió el ataque terrorista y por el contrario justificó el mismo a través de la historia de ocupación israelí; ese el recurso utilizado para no reconocer los crímenes de grupos terroristas Hamas que ni siquiera son Palestinos, sino que usan al estado palestino para perpetrar sus crímenes de lesa humanidad a instancias del estado terrorista de Iran.

Esto nos lleva a recordar cuando Hebe de Bonaffini se alegró por la muerte de 3.000 personas en el ataque a las Torres Gemelas o las palabras (anteriores y actuales) del traidor a la Patria Luis Delía que junto con su par, el atorrante Fernando Esteche, con quien trabajaban para los Iranies, hicieron todo lo posible para que los terroristas de Iran quedaran a salvo de la justicia internacional por los atentados en territorio argentino en los años´90.

Cristina, Delía, Del Pla, Bregman solo por nombrar unos pocos, son los mismos que se llenan la boca hablando de los Derechos Humanos. Son los que creen que los derechos humanos les pertenecen y ellos deciden a quién o quiénes les corresponden y (como en este caso) a quién no.

Dicen combatir la discriminación y son los principales discriminadores, insensibles seres que anteponen su absurda ideología pseudo progresista (mientras viven del capitalismo, claro) y para quienes, también seguramente, el holocausto es un armado en la historia de la humanidad solo para perjudicar a Adolfo Hitler. (Agencia OPI Santa Cruz)