Siguen llegando “Adendas” a las Represas, un barril sin fondo para los dineros públicos que vuelve a ser usado políticamente, ahora (también) por Claudio Vidal

(Por: Rubén Lasagno) – Sin duda y como lo dijimos hace varios años, la Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, son “La Yacyretá santacruceña” por la enorme corrupción que se ha enquistado en el proyecto que lleva 14 años de ejecución y aún le resta un alto porcentaje de obra para ser puesto en funcionamiento.

Y como también lo venimos diciendo a lo largo de estos años y los sucesivos gobiernos que pasan a nivel nacional y provincial, todos sin excepción, han utilizado política y financieramente al proyecto, sin promover la mínima investigación sobre lo ocurrido, la cantidad de millones de dólares que se han diluído y la tremenda corrupción que estos años ha devorado fondos de todos los argentinos.

La sociedad conformada por la China Gezhouba Group Company – Electroingeniería S.A. – Hidrocuyo S.A. Unión Transitoria”, viene absorbiendo miles de millones de dólares en doce adendas (ampliación de fondos) que solo han servido para alimentar la corrupción imperante en el gobierno, en las empresas y el círculo vicioso del entramado nacional e internacional que todos, sistemáticamente, evitan investigar y muchos menos denunciar.

Desde OPI hemos dado a conocer en extensos informes, maniobras fraudulentas, contratos millonarios, desvíos de fondos, fallas insalvables en las obras, la falta de Estudios de Impacto Ambiental, la corrupción en la logística y personal durante la pandemia, las denuncias que personal de la propia Represa han hecho apoyadas con documentación, deudas millonarias con las empresas de servicio, atraso en los pagos y un sinnúmero de irregularidades que jamás fueron investigadas a pesar de que en los últimos 14 años pasaron 4 gobiernos nacionales, Cristina Fernández (2), Mauricio Macri (1), Alberto Fernández (1) y cuatro periodos de gobierno en la provincia, Daniel Peralta (2) y Alicia Kirchner (2).

Otros gobiernos, misma metodología

Ahora a nivel nacional todo indicaría que va a cambiar el signo político y en Santa Cruz ha sido electo gobernador el petrolero Claudio Vidal y a juzgar por la forma en que se ha expresado Vidal en medios de la provincia, el nuevo gobernador no ve nada más que “esperanzas y futuro” en estas obras caras e inconclusas. Y en función de ello, recorrió Represas junto con Rubén Molina dirigente de la UOCRA, gremio que tiene prácticamente el dominio sindical y político del proyecto Represas, desde que éste se inició.

“Estamos esperando la firma de la adenda 12 que nos garantiza la continuidad de seis a ocho meses de las obras, pase lo que pase con el gobierno que entre“, dijo Molina, esperando que el actual gobierno firme otros 500 millones de dólares que caerán en manos de la UTE, como las 11 adendas anteriores que no tienen ninguna relación con el avance de la obra, sino que han caído en el sumidero de fondos públicos perdidos en el bolsillos de unos pocos, con cargo a los argentinos, ante quienes nadie rinde cuenta.

Así como Alicia Kirchner y los candidatos a diputados y senadores se colgaban de las Represas en sus campañas, sin ir muy lejos hasta Eduardo Costa prometía 20 mil puestos de trabajo si ganaba, hoy lo hace Claudio Vidal, quien como gobernador va a tener una injerencia limitada en las obras, que son de jurisdicción nacional, pero igualmente, no perdió la oportunidad de sacarse la foto con sus amigos de la UOCRA prometiendo que pedirá la elevación de las regalías por producción de energía, cuando todavía no se tiene la mínima idea de cuánto demandará la puesta en servicio del complejo, pero a este ritmo se estima no menos de 4 o 5 años más, es decir, más allá del gobierno que comenzará el 10 de diciembre Claudio Vidal.

Ni Vidal, ni Alicia Kirchner, en el ámbito provincial, se han preocupado por ahondar en la corrupción temeraria que hay en represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, tampoco lo han hecho Mauricio Macri, antes, ni Javier MIlei ni Patricia Bullrich han expresado que lo harán y muchos menos aún, Sergio Massa, un facilitador junto con Alberto y Cristina del “siga-siga” en la obra de las Represas sobre el Río Santa Cruz, cuyo valor, una vez terminada, generaría el megavatio más caro del mundo para una obra hidroeléctrica de este tipo que en otro países es tres veces y medio menor el costo de generación.

Si lo que hará Vidal es transformarse en nexo con el gobierno nacional para complacer a su amigo de la UOCRA que no le falte nada en los obradores de las Represas, será más de los mismo y el festival de corrupción seguirá su curso y las Adendas seguirán sumándose como hasta ahora y el país seguirá endeudado con los Chinos como hasta ahora (se calcula en más de 3.600 millones de dólares), las obras seguirán inconclusas y en cada campaña volverán los mismos a pedir y prometer lo que nunca han cumplido, como hasta hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)