Para Alberto, Cristina y Massa, la culpa de todos sus desastres la tienen otros. La última, Milei hizo aumentar el dólar y los argentinos en Israel recién se acuerdan del Estado

(Por: Rubén Lasagno) – El caradurismo dentro del kirchnerismo llega a niveles extremos, no vamos a descubrir nada diciéndolo una vez más, sin embargo, es importante recalcar el modo que opera esta gente incapaz, moralmente insolvente y en la práctica política inútiles consuetudinarios, atípicos personajes que increíblemente transitan por el cuarto mandato de gobierno a nivel nacional, gracias al inentendible voto de gente que es la principal víctima de su baja calidad política y peor gestión administrativa de la que se tenga conocimiento desde que recuperamos la democracia.

Uno de los rasgos característicos de esta gente sin cultura política, criados en la cleptocracia y cultores de la mitomanía social, es no hacerse cargo de nada.

Nos han puesto en las puertas del infierno como país, con un dólar a más de 1.000 pesos y sin techo, generaron el 45% de pobreza estructural, un riesgo país que supera los 2.700 puntos, la indigencia que llega al 9% (más de 4,3 millones de personas), 12 millones de pobres, la desocupación trepando a valores históricos, la inflación al 12,7 mensual que ya está en el 140% interanual y subiendo, con el segundo país más pobre del mundo (siendo el país más rico) y un futuro incierto, mientras la clase política se vanagloria en la ostentación, el lujo y la vida paralela, construida a la sombra de los dineros públicos robados a todos los argentinos.

En ese marco y cuando el Ministro candidato no puede hacer absolutamente nada para detener el desastre económico del país, pero se propone para repararlo si lo votan como presidente, Sergio Massa, el presidente en ausencia, Alberto Fernández y la Vice desaparecida en sus funciones, Cristina Ferández, junto a todo el coro de aplaudidores que involucran a funcionarios y gobernadores, salieron a decir que el dólar se disparó por culpa de Milei, no por el desastroso desmanejo de la economía por parte de Massa, la inflación galopante, la sobreimpresión descomunal de moneda, el déficit descontrolado y esta bola de nieve en la que han transformado a la Argentina decrépita y devastada por los atorrantes de siempre. Y no es defender a Milei, que jamás votaría, sino por el negacionismo permanente de esta gente del gobierno que no se hacen cargo de sus propias miserias.

Y dentro de esta misma tendencia a la mitomanía y la pretensión de que son seres especiales a quienes los ciudadanos les debemos solo felicidad, agradecimiento y no se los puede criticar, el propagandista K de C5N Diego Brancatelli, hablando al aire con el periodista Ariel Wolman, preocupado por traer a sus hijos desde Israel, le dijo “Te he leído varias veces cuestionando al Estado, ¿hoy te cambia la mirada con un Estado presente que va a buscar a tu hijo y lo trae a salvo a nuestro país?”.

Este idiota vividor de la propaganda oficial, confunde Estado con gobierno, aunque para ellos todo es lo mismo, pretendió pasarle factura al periodista crítico que ahora estaba pidiendo que el Estado nacional cumpla con su obligación de asistir a los argentinos enn el exterior, como en este caso, por estar inmersos en una guerra de otro país y correr riesgo sus vidas.

Pero qué se puede esperar, si fue el mismo que en medio de la pandemia y del escándalo por el robo de vacunas, señaló “La gente es muy ingrata, le diste 4 vacunas y critican la fiesta de Olivos”. Para Brancatelli, quienes criticaron la fiesta en Olivos y el Vacunatorio VIP, son unos ingratos, porque “ellos” (los dueños de la vida de todos nosotros) nos dieron las 4 vacunas y eso implica que debemos callarnos la boca.

Este es el kirchnerismo en su apogeo y declive. Sus discursos discurren abstraídos de la realidad, alienados y falaces, pero por sobre todas las cosas, sobresale la constante intención de hacer culpables a otros de su propia ineptitud, sus yerros y sus corruptelas.

Y en medio de todo este fárrago de escándalos y desmadre, incluyendo a “chocolate” y el viaje de lujo del intendente chorro, el Ministro-candidato con la cara de piedra que lo caracteriza, promueve su candidatura y habla de un país ideal que, precisamente, este gobierno ha destruido; pero hay una cosa que seguro Sergio Massa no podrá hacer (aunque siempre nos sorprende), será echarle la culpa al anterior, porque se encontrará con él mismo. (Agencia OPI Santa Cruz)