Hoy es el día para cambiar algo: vaya y vote

(Editorial) – Los que amamos la democracia esperamos las elecciones para creer que ese día y no otro, es en el que tomamos verdadera decisiones políticas y sociales: hoy es el día y todos, sin excepción, debemos contribuir para que ese cambio se produzca.

Sin la participación ciudadana, sin la decisión colectiva y sin la sinergia de todos y cada uno de aquellos en capacidad de votar, no se pueden generar los cambios que necesita el país o que al menos creemos que nos merecemos, para reformular nuestra vida por los próximos cuatro años y soñar en que mejores tiempos vendrán.

En las últimas elecciones nacionales el voto en blanco ha crecido y ello se debe a múltiples factores, pero, especialmente, a la desilusión del electorado en la clase política, al desgano que impone no tener opciones y a la falta de motivación generada por una apatía forjada en equivocaciones sucesivas, cuando el ciudadano vota por un cambio y en realidad, no solo es más de los mismo, sino que parece ser cada vez peor.

La clase política no está a la altura del país y los votantes no estamos a la altura de las verdaderas decisiones que debemos tomar. El voto en blanco es como sacarse el problema de encima, es como dejar la decisión en el otro, es no hacernos cargo.

Las únicas herramientas más notables que tiene una democracia para deshacerse de los corruptos, los transas, los mentirosos, los inútiles y mendaces, es el voto y la justicia. Cuando no se vota bien o cuando no hay justicia, el país queda a merced de los malos y ocurre lo que actualmente y desde hace tiempo, nos pasa a los argentinos.

Por eso es tan importante que hoy Ud vaya a votar. No importa por quien lo haga, el libre albedrío es un derecho inalienable de los seres humanos y especialmente en democracia y debe ejercer el derecho a decidir sin condicionamientos ni presiones. Sus ideas son libres, su voto también.

En las últimas elecciones solo el 75% del Padrón electoral sufragó. El Padrón electoral concentra poco más de 35 millones de ciudadanos en condición de sufragar y en las últimas Paso más de 1,5 millón de votos se emitieron “en blanco”.

Hay una sentencia popular que dice “No se queje si no se queja” y de alguna manera, hoy es el día para poner en valor la voluntad de cambio y más que nada la búsqueda de ese cambio que nos pueda traer esperanzas de un replanteo de la realidad y nos ayude a salir del estancamiento, la bronca y la apatía en la que los argentinos estamos sumidos, cuando tenemos todo para ser el país grande que alguna vez fuimos y que perdimos por nuestras malas decisiones a la hora de votar. (Agencia OPI Santa Cruz)