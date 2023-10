Corte Suprema: Lorenzetti advierte sobre la imparcialidad del Tribunal

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, ha lanzado duras críticas al presidente del tribunal, Horacio Rosatti, por un discurso pronunciado en la Universidad de Lomas de Zamora que generó controversia y que se interpretó como un respaldo al candidato presidencial Sergio Massa.

Lorenzetti expresó su preocupación por el discurso de Rosatti, que ha sido objeto de discusión tanto dentro de la Corte Suprema como en el resto del Poder Judicial y en varios sectores de la sociedad. Lorenzetti advirtió que si la ciudadanía percibe que la Corte tiene inclinaciones partidarias, se verá afectada en su credibilidad.

El juez destacó que las declaraciones de Rosatti no reflejan una postura consensuada del máximo tribunal y que el presidente de la Corte no debería expresar opiniones sin un acuerdo previo, ya que no representa a la institución en su conjunto. Lorenzetti, quien presidió la Corte Suprema durante más de una década, subrayó que las palabras de Rosatti generaron una repercusión negativa.

El enfrentamiento entre Rosatti y Lorenzetti es de larga data y no pasa desapercibido. Lorenzetti argumentó que la inclinación hacia un sector político, que cambia con el tiempo, se ha repetido y, por lo tanto, considera necesario expresar su opinión sobre el asunto.

Para abordar esta preocupación, Lorenzetti instó a sus colegas de la Corte a aprobar una Acordada para adherirse al Código de Ética Iberoamericano, que exige imparcialidad, moderación y prohíbe la participación en actividades políticas. Lorenzetti sostuvo que el “populismo judicial”, caracterizado por adaptarse a las circunstancias políticas cambiantes, no es apropiado como modelo para el sistema judicial. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA