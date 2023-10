Patricia Bullrich anuncia su apoyo a Javier Milei

Patricia Bullrich, líder del PRO y candidata a presidente de Juntos por el Cambio, oficializó hoy su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el balotaje que lo enfrenta al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. Bullrich destacó la urgencia del momento y la necesidad de tomar posición en este decisivo proceso electoral.

En una conferencia de prensa conjunta con su ex compañero de fórmula, el radical Luis Petri, Bullrich subrayó que están hablando en nombre propio y no en representación de sus respectivos partidos políticos. La líder del PRO argumentó que la situación actual no permite la neutralidad y que “no se debe iniciar otro ciclo kirchnerista con Massa“.

Bullrich manifestó su preocupación sobre lo que considera “la continuidad del peor Gobierno de la historia” en caso de un triunfo de Massa. Además, hizo referencia a sus diferencias con el candidato libertario Milei, pero resaltó que en este contexto se encuentran ante “el dilema del cambio o la continuación mafiosa” y que desean “terminar con la vergüenza del presente”.

La líder del PRO mencionó la reunión que sostuvo anoche con Milei y el expresidente Mauricio Macri, una reunión que generó tensiones en Juntos por el Cambio. Bullrich señaló: “Nos perdonamos mutuamente. Hoy la Patria necesita que seamos capaces de perdonarnos, porque está en juego el futuro“.

Sobre la tensión interna en Juntos por el Cambio de cara a la segunda vuelta, Bullrich expresó su esperanza de que esto no conduzca a una ruptura del diálogo interno, sino, por el contrario, fortalezca la visión conjunta para el futuro del espacio político.

En un mensaje al radicalismo, Patricia Bullrich advirtió que si el kirchnerismo gana, Juntos por el Cambio podría disolverse por completo, y mencionó la posibilidad de una “nueva transversalidad” como la que implementó Néstor Kirchner en el pasado.

La líder del PRO aclaró que su apoyo a Milei no implica un pacto, acuerdo o diálogo de cogobierno, sino que se trata de una posición política estratégica.

Como cierre de su conferencia, Patricia Bullrich citó al general José de San Martín: “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla“. Por su parte, Luis Petri fue contundente al afirmar: “Hoy nos pronunciamos a favor de la candidatura de Javier Milei“.

Previamente a esta declaración, Bullrich y Macri se reunieron con la mesa chica del PRO en la casa de Bullrich, en el barrio porteño de Palermo. En la reunión estuvieron presentes diputados nacionales como Cristian Ritondo y Diego Santilli, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y su sucesor, Jorge Macri. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA