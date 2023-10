Perdieron todo el incendio de los 400 departamentos. Están hacinados, mujer, abuela e hijo discapacitado y sin solución del IDUV que entregó 6 viviendas y no los tuvo en cuenta 

Hay una familia de Río Gallegos que vive con desesperación su realidad diaria, nada menos que en medio de la descomunal crisis social, económica y habitacional que vive la ciudad, la provincia y el país.

La familia, de escasos recursos perdió todo. Eso incluye el departamento donde vivían, destruido en el incendio ocurrido en el mes de junio del 2023 en el barrio “400 departamentos” de Río Gallegos, lugar donde a raíz de un siniestro iniciado por el fuego en el Monoblock 3 Dpto B la unidad que se encontraba debajo del departamento siniestrado propiedad de esta familia, terminó inundado, destrozadas las paredes, destruido totalmente por efecto del humo, el hollín, el fuego y el agua que por miles de litros vertieron los bomberos en la emergencia.

Allí vivían Daniela Salinas con su madre (adulto mayor, jubilada) y su hijo Camilo con discapacidad mental, quienes fueron evacuados al gimnasio 17 de Octubre.

De allí la familia fue trasladada al hotel Viejo Miramar y en el mes de agosto los llevaron a un complejo habitacional donde actualmente viven hacinados en una sola habitación en la cual duermen todos juntos, con un baño que da a la cocina, sin calefacción y con una escalera de la cual ya se han caído, tanto la mamá como el hijo en alguna oportunidad, debido a lo estrecho del lugar.

En estos momentos Daniela está sin trabajo, la madre con problemas de salud y depresión cobra una jubilación y su hijo una pensión por discapacidad. Solo eso los sostiene.

Las autoridades de Servicios Sociales que los dejaron en este lugar los convencieron de ir allí, diciéndole que tendrían más lugar, mayor libertad que en el hotel, podrían lavar y vivir más cómodo, con las pocas cosas que pudieron rescatar del incendio y en realidad todo fue peor. Fueron sacados del Hotel Miramar, porque las autoridades no querían enfrentar el pago del servicio.

Trámites, justicia y un IDUV ausente

Daniela Salinas es la única persona de la familia que está en capacidad de gestionar, reunirse y solicitar una solución ante las autoridades, tanto de Desarrollo Social, como en el IDUV (Instituto de la Vivienda) encargado, en estos casos de suma necesidad e imperiosa urgencia y ante gente que quedó en la calle, debido a un siniestro de estas características, brindarles un techo para sustituír la vivienda que perdieron.

Daniela no dejó nada por hacer, nadie a quien recurrir y nadie con quien hablar. Quienes no hablaron con ella, como la titular del IDUV María Grasso, es porque la evitó, pero de ninguna manera porque ella no lo haya intentado a lo largo de este tiempo.

“El jefe de Habitat del IDUV, Oscar Giménez – le dijo Daniela a OPI – me abrió una carpeta de preinscripción, mientras nosotros estábamos alojados en un hotel ante la emergencia, con la casa destruída”, comenzó a relatar la mujer quien contó que previamente hubo una reunión con el Intendente Pablo Grasso y la Ministra Belén García “allí nos prometieron ponernos en una lista de prioridad debido a nuestra situación familiar, la composición del grupo, los problemas que tenemos y la necesidad de tener un techo que de la noche a la mañana teníamos y perdimos”.

Tras remarcar que fue a la Defensoría la cual se enfocó en el problema de la familia desde el derecho que tiene Camilo por su discapacidad y aludiendo a los pactos y convenciones de las Naciones Unidas, desde el organismo realizaron un escrito en este sentido y lo enviaron al IDUV. La respuesta del Instituto, de acuerdo a la calificación de Daniela “fue una burla”.

En el mes de agosto enviaron otro oficio que no respondieron. En el IDUV, la señora Grasso recibió un Oficio del Juzgado de Primera Instancia de la Familia (Expte 6028/2212) donde el Juez Luis Cappa le indicaba al Instituto que se le diera prioridad a esta familia en un Plan Habitacional “para la asignación de una vivienda en recupero o en comodato, en beneficio de Salinas Jesus Camilo”, haciendo hincapié en la prioridad que marca el hecho de que en la familia haya un joven con discapacidad mental.

“Hace unos días me enteré que el IDUV entregó 6 viviendas nuevas, pertenecientes a un Plan de Viviendas a otros vecinos damnificados por el incendio – agregó Daniela y remarcó – No le dieron importancia a la prioridad que tenemos como familia en virtud de tener una persona de la tercera edad con problemas de salud y un joven con discapacidad mental. Nadie se hace cargo ni siquiera de dar una respuesta sincera, al menos que nos digan que no nos quieren ayudar. Ellos terminan sus horas de oficinas y van a sus casas a sentarse en una mesa, a jugar con sus hijos, hermanos, disfrutar de una familia en la comodidad y nosotros estamos tirados y sin destino, solo esperando que los funcionarios cumplan con su trabajo que es ayudarnos en esta emergencia, que no fue buscada por nosotros, es producto de un hecho fortuito que nos ha dejado en la calle”, se lamentó la mujer, recordando que hace más de 4 meses que están tirados, ella se ha pasado entre la Defensoría y el IDUV, sin que alguien aporte una mínima solución al problema.

“Además de Oscar Gimenez – recordó Daniela en relación a sus contactos en el IDUV – me he entrevistado con mucha gente del Instituto. Me pasearon por todas las oficinas; con la Lic Gisela Perera, asistente social del área de Habitat, con la Lic Mirtha Pulido, Gerente de Habitat, pero nunca logré que María Grasso me atendiera. Diego Chiual, su secretario, siempre se excusó”.

En este sentido la mujer recordó que otras personas también afectadas por el incendio que destruyó su departamento, sí fueron recibidas por la titular del IDUV María Grasso y ellas, contrariamente a lo que pasa con la familia de Daniela, fueron beneficiadas con el plan de viviendas que están por entregar en días, dado que se tratan de viviendas que aún no se entregaron oficialmente.

“Yo pienso y digo que el IDUV nos pasó por alto y no se por qué – señaló Daniela Salinas – el día que fui con mi mamá a ver a la Lic Gisela Perera nos dijo que el IDUV es un organismo de “planificación” y que no era un lugar donde se atendían las “urgencias” y cuando le pregunté por qué estas 6 personas habían sido beneficiadas solo atinó a decir que ellas presentaban casos de urgente resolución” y concluyó “entonces yo le pregunté cómo consideraba que era nuestro caso? y no supo cómo explicarse, sencillamente porque hay cosas que no me quieren o no pueden decir. Mientras tanto, nadie me da una solución, nadie me da una explicación y ni siquiera el IDUV se digna a cumplir con una orden judicial, sacándome directamente de cualquier lista de prioridad para obtener una casa que nos permita vivir dignamente y sobrellevar los problemas graves que como familia ya tenemos”.

Actualmente Desarrollo Social le busca a la familia de Daniela Salinas un lugar donde puedan volver a trasladar a la familia, por cuanto aducen que se les está haciendo muy caro el alquiler. Por su parte la familia está impedida de alquilar de manera privada, no solo por cuestiones de orden económico, sino porque les demandan garantías y montos de adelanto y depósito que no están en condiciones de afrontar.

Recordemos que en campaña, tanto de Grasso, como de otros candidatos e inclusive del propio gobernador electo Claudio Vidal, se prometía erradicar estas asimetrías sociales y dar solución a las familias más necesitadas.

Hasta ahora a Daniel Salinas nadie se le acercó y las autoridades que están gestionando, le han dado la espalda. (Agencia OPI Santa Cruz)