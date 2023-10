La Cámara Federal de Casación declaró “inadmisible” apelación en caso de designación irregular de un síndico en Papel Prensa involucrando a Guillermo Moreno

La Cámara Federal de Casación ha declarado “inadmisible” una apelación presentada por imputados en el caso de la presunta designación irregular de un síndico en la empresa Papel Prensa, que involucra al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

En septiembre pasado, el máximo tribunal penal anuló un fallo que había absuelto a Moreno y otros ex funcionarios, argumentando que “los fundamentos y motivaciones en los que se sustentaron las absoluciones carecían del basamento probatorio necesario.”

La decisión original fue apelada por otros imputados, incluyendo al ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo y otros ex representantes del Estado en el directorio de Papel Prensa.

La Cámara de Casación ha sostenido que los recursos presentados no pueden ser admitidos formalmente ya que no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal en sus efectos. También se señaló que los cuestionamientos planteados por los recurrentes deben ser debatidos en el juicio oral y no constituyen una cuestión federal debidamente fundamentada.

La causa regresa al tribunal oral para su posterior evaluación, donde se investiga una supuesta adulteración de un acta sobre una asamblea de Papel Prensa en 2010. La acusación se centra en la designación apócrifa de un contador de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el acta de la asamblea, la cual supuestamente contradecía lo votado en la reunión.

Jorge Carlos Rendo, en su condición de Director de Papel Prensa S.A., es el querellante en este caso, representado por el abogado Hugo Wortman Jofré. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA