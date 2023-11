Marcos Bulgheroni de PAEG: Vaca Muerta, un potencial corazón energético del Mercosur

El CEO de Pan American Energy Group (PAEG), Marcos Bulgheroni, ha resaltado la trascendental importancia del yacimiento de Vaca Muerta y su potencial para convertirse en el epicentro energético del Mercosur. Durante su participación en el Foro Abeceb, un evento de alto nivel dedicado al análisis del sector energético a nivel global, Bulgheroni subrayó la oportunidad que se presenta para Argentina a través de este recurso estratégico.

Bajo el título “La transición energética como impulsora de la transformación industrial,” Bulgheroni compartió su visión sobre el papel crucial que Vaca Muerta puede desempeñar en el fortalecimiento de la posición de Argentina en una nueva etapa de integración regional.

El destacado ejecutivo señaló que en el contexto de la transición energética, los hidrocarburos seguirán siendo fundamentales, con un énfasis particular en el gas. Además, anticipó que es probable que se produzca una transición gradual en la que diversas tecnologías coexistan y compitan, hasta que una de ellas se establezca como la dominante en la región.

Bulgheroni también destacó que la evolución del panorama energético global traerá consigo precios más elevados y un aumento en los flujos de comercialización. En este sentido, enfatizó que esta situación representa una gran oportunidad para proveedores no tradicionales en América Latina, en particular en Vaca Muerta, una oportunidad que no debe pasarse por alto.

El empresario enfatizó la importancia de Vaca Muerta en la regionalización del mercado de gas, especialmente en Sudamérica y en el Mercosur. Visualizó un sistema de infraestructura que conectará a Argentina con países vecinos como Chile y Bolivia, creando una extensa red de interconexión y fomentando el crecimiento económico.

En su exposición, Bulgheroni también hizo referencia a la situación actual del mercado energético a nivel mundial. Consideró que el año 2023 marca el comienzo de una “nueva normalidad” en la industria energética después de eventos significativos como la pandemia de COVID-19 y conflictos geopolíticos.

El CEO de PAEG resaltó que la nueva normalidad se caracteriza por precios internacionales del petróleo más altos, en torno a los 90 dólares por barril. Atribuyó este aumento a la recuperación de China en el mercado de petróleo y gas después del cierre relacionado con la pandemia y a la limitación de la oferta por parte de los países productores, como los miembros de la OPEP+.

Además, Bulgheroni observó un cambio en los flujos de exportación de energía a nivel global, con Rusia dirigiendo sus exportaciones hacia Asia y Europa occidental buscando otras fuentes de energía.

El empresario también abordó el conflicto en Medio Oriente y su posible impacto en la industria energética, destacando la importancia estratégica de la región.

En cuanto a las demandas de la industria energética en la lucha contra el cambio climático, Bulgheroni subrayó que el sector está evolucionando y aceptando su papel en la transición energética. Reconoció la necesidad de reducir las emisiones de carbono y destacó la importancia de desarrollar tecnologías más limpias y sostenibles. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA