Peligra la sesión ordinaria de Diputados por medida de fuerza de APEL

La décima sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz podría caerse por una medida de fuerza de los trabajadores legislativos nucleados en la Asociación del Personal y Empleados Legislativos (APEL), quienes reclaman por mejoras salariales “acordes con los índices inflacionarios”.

Desde APEL definieron un paro de 72 horas desde el martes 7 al jueves 9 de noviembre.

El gremio de los trabajadores legislativos reclama por igual por mejoras laborales y definieron rechazar la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo provincial, aunque prevén sentarse en la mesa de negociación que se abrió para el jueves 9 de noviembre por la mañana donde llevarán adelante una manifestación frente al palacio legislativo.

Desde APEL critican la posición del vicegobernador Eugenio Quiroga de no avanzar en las negociaciones salariales y pidieron a los paritarios “rechazar todo ofrecimiento que no supere los índices de inflación mensual y no represente una propuesta seria de recomposición salarial”.

También solicitan la recategorización del personal de planta permanente que no fueron alcanzados en el mes de marzo de 2023 y el pago de los aportes gremiales. (Agencia OPI Santa Cruz)