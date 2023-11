Claudio Vidal asumirá su gobierno en el Polideportivo de Petroleros, tiene excelentes idea de gestión y alentadoras propuestas, pero su experiencia política administrativa con Españón, fue un fiasco 

(Por: Rubén Lasagno) – El próximo 10 de diciembre Claudio Vidal asumirá como Gobernador de Santa Cruz. En virtud de ello, el actual diputado nacional y secretario del Sindicato de Petroleros Privados tiene por delante una tarea ardua y compleja. Posee a su alrededor gente valiosa que puede ayudarlo a conseguir un éxito por sobre los más de 30 años de autocracia kirchnerista y personas como Fabián Leguizamón, Daniel Gardonio o Gabriela Mestelán, sin duda jerarquizan su gobierno, pero hay otros que realmente ponen un gran interrogante sobre su éxito futuro, como ex funcionarios reciclados de desastres anteriores en su mayoría de origen kirchnerista, o emparentado con gobiernos pasados.

En ese marco Vidal hizo declaraciones a un medio local donde trató de impactar prometiendo hacer una auditoría a la provincia de los últimos 10 años de gestión. Si realmente quiere llevar a cabo una labor de ese tipo, deberá disponer de mucho tiempo y fondos públicos, porque auditar 10 años de un gobierno provincial es algo que no se tiene conocimiento se haya hecho en alguna provincia que, además, para ser realmente efectiva, debe hacerse con un equipo muy grande de auditores que no sean de Santa Cruz ni pertenezcan al gobierno.

Prometió volver a la cultura del trabajo y a la Educación, una meta loable, pero que requiere de tiempo y plata. Tiempo por el proceso natural que demanda encauzar un sistema educativo virtualmente destruido, con salarios paupérrimos e infraestructura derruida, sin planes actualizados y una organización abandonada en manos de gente sin preparación ni objetivos serios y en cuanto a la cultura del trabajo, significa prácticamente dar vuelta la cabeza de una sociedad donde más del 70% de sus habitantes viven directa o indirectamente del Estado desde hace 3 décadas. Visto los tiempos que insumen estos cambios casi generacionales, nos deberíamos preguntar si Vidal cree que necesita tantos mandatos como el kirchnerismo?, porque indudablemente cuatro años es irrisorio para ejecutar un proyecto de este tipo.

Me gustó mucho cuando Claudio Vidal prometió terminar con los vicios y los chantas en la provincia, eliminar la corrupción y el robo, no solo en el IDUV y Servicios Públicos, sino en todos los lugares donde hay “vivos” que perjudican a las mayorías.

Esperamos todos en la provincia, quienes lo votaron y quienes no, que el nuevo Gobernador ponga énfasis en este punto y trascienda lo discursivo haciendo efectivas las denuncias judiciales y públicas de todos aquellos corruptos que forman y han formado parte del Estado provincial, sin embargo, convengamos que su experimento político a partir del año 2019, el Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, no es el mejor ejemplo de proactividad del gobernador electo, teniendo en cuenta la corrupción, el desapego a la ley y el autoritarismo que desplegó el jefe comunal de la cuenca, ignorando a los organismos de control y ninguneando al propio Concejo Deliberante que en pleno pidió su destitución. Vidal nunca hizo nada para corregir este defecto electoral. De hecho, Españón no fue reelecto como intendente, pero, al igual que los kirchneristas, jugó con las candidaturas testimoniales; hoy tiene una banca en la legislatura y lo principal: tiene fueros, tal cual como sucedía con Matías Mazú.

Vidal abordó un tema altamente sensible y que él por su origen sindical conoce muy bien: la situación de los gremios estatales y docentes. El petrolero sabe que uno de los principales problemas a enfrentar desde el día uno, es la situación salarial de los trabajadores, a quienes reconoce bajo la línea de pobreza. Pero solo con entenderlos no es suficiente. Seguramente el Gobernador tendrá a la vista la solución inmediata de los primeros problemas urgentes que le van a presentar, mediante planes a ejecutar per se en Santa Cruz con tal de resolver mínimamente la situación de tantos empleados públicos. Sin embargo, nos preguntamos cómo lo hará?, cuando necesita tiempo y dinero, dos cosas que según él, no tendrá, porque este gobierno prácticamente gasta todo el presupuesto en salarios.

Y lo que me parece desubicado y poco feliz, es que Claudio Vidal vaya a hacer la ceremonia de asunción de su gobierno en el salón Polideportivo de Petroleros Privados del Barrio San Benito en Río Gallegos.

No es solamente porque la ceremonia debería realizarse en el lugar donde radica el gobierno provincial, la Casa de Gobierno, sino, porque simbólicamente Claudio Vidal está imponiéndonos a los habitantes de Santa Cruz un “virtual gobierno petrolero”. Es muy llamativo y peligroso que Vidal confunda el gobierno con el sindicato y viceversa, porque con el tiempo y cuando se afiance su administración y vengan los problemas, no debería llamarnos la atención que aquella guardia pretoriana que le hacía la UOCRA de Lázaro Báez a los gobernadores kirchneristas, pueda ser sustituida por los afiliados petroleros que corran a cuidar “a su gobernador”, cada vez que a alguien se le ocurra manifestarse en calle Alcorta. (Agencia OPI Santa Cruz)