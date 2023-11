El nuevo Organigrama de funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial, aprobado el 9 de junio de 2023, muestra algunos datos que son relevantes a la hora de entender (o no entender) cómo y por qué hay tantas falencias en el sistema de detención de la provincia, donde históricamente se habla de una escasez de infraestructura para alojar a quienes la justicia ha ordenado mantener a resguardo.

De acuerdo a los datos relevados el Servicio Penitenciario provincial posee un total de 891 efectivos de los cuales 871 son de planta permanente y 20 de ellos temporarios.

No se entiende y tampoco el gobierno lo explica, por qué permanecen hacinados los presos en las comisarías de las distintas localidades, con el riesgo que ello implica, dado que las mismas no están adecuadas para la permanencia de presos, sino para el tránsito y detención eventual, siendo que existe en la provincia no menos de 14 o 15 dependencias entre Alcaidías y módulos del SPP, tal establece el organigrama al que tuvimos acceso; sin embargo y a pesar de los esfuerzos por averiguarlo, nadie nos supo precisar con exactitud dónde están físicamente esos establecimientos (módulos penitenciarios) que se indican en el organigrama, pero no se constatan en la realidad de las localidades donde figuran asignados los mismos.

A pesar de la cantidad de alcaidías y módulos del Servicio Penitenciario provincial, las comisarías siguen colmadas

Mientras ello ocurre y de acuerdo a los datos obtenidos extraoficialmente de la Comisaría de Río Turbio, esa dependencia tiene actualmente 31 presos alojados en el edificio, una infraestructura que, obviamente, no está adecuada para congregar cómodamente y de manera segura esa cantidad de personas detenidas, donde se mezclan delitos que van desde el simple hurto hasta el asesinato.

Por organigrama se indican las siguientes dependencias.

Dirección Unidad Penitenciaria Nº 1 de Pico Truncado, figura el Módulo Penitenciario Pico Truncado

Dirección Unidad Penitenciaria Nº 2 de Río Gallegos

Alcaidía Penitenciaria Puerto San Julián – Módulo Penitenciario Puerto San Julián

Alcaidía Puerto Deseado

Alcaidía Penitenciaria de Caleta Olivia – Módulo Penitenciario Nº 4 de Caleta Olivia

Alcaidía Penitenciaria Río Gallegos – Módulo Penitenciario Nº 5 y Módulo Penitenciario Nº 6

Alcaidía Penitenciaria de Mujeres

Alcaidía Penitenciaria El Calafate

Dispositivo para adolescentes infractores a la ley Penal

Alcaidía Transitoria de Río Gallegos.

