Después de dos años de acefalía y a 22 días de entregar el gobierno, Alicia Kirchner nombró a un controvertido hombre de La Cámpora como Fiscal de Caleta Olivia

Desde el mes de agosto de 2022 la Fiscalía Nº 2 de Primera Instancia de Caleta Olivia se encuentra acéfala, sin fiscal, puesto cubierto con subrogancias pero sin designación de un funcionario judicial.

La Gobernadora Alicia Kirchner, a solo 22 días de entregar el poder en manos del gobernador electo Claudio Vidal, decidió cubrir la vacante judicial en Caleta Olivia y por Decreto 1283/23 designó a un hombre de La Cámpora para tal puesto; se trata del ex diputado Alexis Quintana, quien tiene un controvertido paso por la política provincial con vinculaciones que han trascendido por algunos escándalos y hace 10 años atrás merecieron sendas denuncias por parte de integrantes de su mismo partido (FPV), causas de las que, obviamente, nunca se supo nada, ni si trascendieron, si avanzaron, si se archivaron, desestimaron o pisaron en alguna oficina pública o de un juzgado provincial.

Registrado bajo el Nº de orden 114, Folio 189 del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, se asignó el cargo de Agente Fiscal titular de la Fiscalía Nº 2 ante los Juzgados de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, al abogado Alexis Adrián Quintana.

Firmaron la designación los representantes máximos del STJ como la Dra Paula Ludueña Campos, el Dr Mauricio Mariani, la Dra Alicia de los Ángeles Mercau y la Dra René Fernández, ante la licencia de Fernando Basanta.

Cómo llegar a un cargo en Santa Cruz

El hombre elegido para para ocupar la Fiscalía Nº 2 de Caleta Olivia, Alexis Quintana, en opinión de las fuentes en la Justicia, no cumple con los requisitos para ser Fiscal pero el mecanismo por el que fue colocado allí, responde a la modalidad de nombramientos que ha usado el kirchnerismo en todos estos años, lo cual debería ser revisado por el próximo gobernador, aunque existen dudas de que lo haga.

El fiscal anterior a Quintana fue Carlos Borges, quien ocupó el cargo en la Fiscalía Nº 2 de Caleta Olivia, hasta que por orden política de CFK fue designado para ocupar la Cámara Federal de Apelaciones de Piedrabuena, pero finalmente quedó nombrado como Juez de Recursos en Caleta Olivia.

Después de dos años de acefalía y a 22 días de entregar el gobierno, Alicia Kirchner nombró a un controvertido hombre de La Cámpora como Fiscal de Caleta Olivia

Se recuerda en Caleta que cuando el Dr Carlos Borges llegó a esa ciudad, el Juez Omar Alonso le dio trabajo en la Secretaría, aún sin que Borges cumpliera con el requisito de una radicación mínima de cinco años en la provincia. Posteriormente y por conexiones políticas con Fernando Cotillo, intendente actual, ex intendente de Caleta y ex Vicegobernador, el Dr Carlos Borges llegó a ocupar la fiscalía que dejó hace más de un año, cargo que no había sido repuesto y se encontraba vacante.

Los antecedentes de Quintana

Alexis Adrián Quintana es un conocidísimo hombre de Caleta Olivia, cercano a La Cámpora, íntimo amigo del intendente Fernando Cotillo y se cuestiona su compatibilidad con el cargo, dado que tiene funciones políticas claras, pertenece al partido gobernante y posee denuncias penales por delitos que, hasta el momento, nunca han sido resueltos ni en su favor, ni en su contra.

En principio, el candidato propuesto por la Gobernadora para ocupar la Fiscalía Nº2 de Caleta Olivia, Alexis Quintana, figura tercero en la lista de Congresales Titulares del Partido Justicialista del 12 de noviembre de 2023, debajo de Fernando Cotillo, en primer lugar y Liliana Toro en segundo orden, boleta que ganó en las últimas elecciones, por lo tanto su incompatilidad es clara y precisa.

En el año 2012, el entonces intendente de Caleta Olivia, José Córdoba (FPV) hizo tres denuncias ante la Fiscalía de Primera Instancia Nº 2 a cargo del Fiscal Gabriel Contreras, contra Alexis Quintana, entonces diputado por el Pueblo de Caleta y a Fernando Cotillo por Malversación de Fondos Públicos Agravada.

Una de esas denuncias se refería al periodo durante la gestión de Cotillo como Intendente hasta el 11 de diciembre de 2011 y otras dos denuncias penales por Malversación de Fondos, contra el diputado (FPV) Alexis Quintana, presidente (en ese momento) de la empresa de Teleservicios CO.S.E hasta el 1 de diciembre de 2011. Las denuncias fueron presentadas por Córdoba en la Fiscalía Nº 2 a cargo del Dr Gustavo Quiroga y la Fiscalía Nº 1 , respectivamente.

La denuncia contra Quintana se basó en el hecho de en cuando fue electo diputado, utilizó una extensión de una tarjeta VISA cuyo titular era la empresa Teleservicios CO.S.E (sociedad del Estado) para gastos suntuarios personales, que se encuentran registrados en el Resumen de Cuenta Nº 0443784613 del Banco Provincia, al que en ese momento tuvo acceso OPI y mostramos en nuestro informe de investigación.

Si ya era grave que Quintana usara la tarjeta de la empresa estatal para gastos personales, mucho más grave aún fue determinar que esos gastos los realizó con el plástico oficial, luego de que renunciara a la presidencia de la empresa municipal y cuando ya había sido elegido legislador.

De acuerdo a la documentación probatoria a la que pudimos acceder, Quintana hizo gastos en la zona franca de Punta Arenas (Chile) por 594,40 dólares estadounidenses el 9 de diciembre de 2011 (él había sido electo diputado y renunciado a la empresa el 1º de ese mes). El 11 de diciembre de ese mismo año, la tarjeta registró otros dos pagos, de 651 y 505 dólares, respectivamente, ambos en la misma ciudad de Punta Arenas, por alojamiento en la cadena de hoteles Dreams de la ciudad chilena.

Entre los delitos que se le imputaron a Quintana estaba el de Peculado, por cuanto produjo un desvío de fondos de un ente público, como la municipalidad de Caleta Olivia, para afectar a gastos personales y en beneficio propio, argumenta la presentación judicial a la que accedimos, en momentos en que se desempeñaba como diputado provincial, agravado no solo por estas circunstancias, solamente, sino que en conocimiento pleno de los derechos y obligaciones que le asistían, luego de haber renunciado al cargo ejecutivo del ente municipal, siguió usufructuando un bien que no le correspondía y que solo le había sido entregado para comprar bienes y pagar servicios de la empresa del Estado de la que en un momento fue Presidente.

Otros gastos corroborados por esta Agencia en su momento y de la cual exhibimos documentación refiere a que el día 27 de julio de 2011 Quintana adquirió en el comercio “Remo Joyas” de Puerto Madryn (Chubut) mercadería sin especificar en el tickets que tuvimos a nuestra vista, por la suma de $ 900,00; un día después, el 28 de julio de 2011, hizo otro gasto en la misma joyería, esta vez por $ 550,00. En ninguno de los dos casos, la mercadería comprada allí tuvo como fin ser incorporado al patrimonio de la empresa de teleservicios, sino, fue para usufructo personal..

Quintana fue nombrado Secretario de Pesca entre el 2015 y 2019 y a partir de enero del 2020 Alexis Quintana ocupó el cargo como Vocal en la Secretaría de Energía de Santa Cruz.

La familia, es lo primero

Siempre de la mano de su amigo Fernando Cotillo, Alexis ubicó a su sobrino Ezequiel Quintana, como ñoqui en la legislatura provincial. Esta novedad, surgió cuando en OPI investigamos una “violación en manada” ocurrida en Playa Unión (Chubut) el 17 de septiembre de 2012 , encontramos que los seis violadores de una joven, estaban conectados con personas de la política tanto de Santa Cruz, como de Chubut y uno de ellos era, precisamente, Ezequiel Quintana, sobrino del entonces diputado por el pueblo de Caleta Olivia..

De acuerdo a nuestra investigación y en base a la nómina de personal de la Cámara de Diputados que hizo pública OPI Santa Cruz, se pudo determinar que Ezequiel Quintana figuró como empleado de la legislatura entre 2011 y 2019, sin que asistiera una sola vez al palacio legislativo ya que vivía fuera de la provincia, fue puesto allí por su tío Alexis, diputado y Fernando Cotillo por entonces vicegobernador y presidente de la Cámara y precisamente fue esta beca, lo cual le permitió pagarse los estudios y en ese año 2012 fue cuando cometió el delito de violación en manada, junto a otras cinco personas en la provincia de Chubut. (Agencia OPI Santa Cruz)