El juez Ercolini archiva la denuncia de Fernández contra Milei: ‘inexistencia de delito’

El juez federal Julián Ercolini ha decidido archivar la denuncia presentada por el presidente argentino, Alberto Fernández, contra su sucesor electo, Javier Milei, en relación con la corrida cambiaria ocurrida previamente a las elecciones. La resolución se basa en la “inexistencia de delito” y destaca que las declaraciones de Milei fueron ejercicios legítimos del derecho a la libertad de expresión en un contexto político.

Según Ercolini, los hechos denunciados no revelan elementos que sugieran la comisión de algún ilícito. En cambio, considera que las expresiones públicas de Milei se realizaron dentro de los límites del derecho de libertad de expresión y en el marco de un contexto político específico. La resolución resalta que las palabras de Milei fueron meras expresiones de su pensamiento político, sin amenazas ni intenciones delictivas.

El juez respaldó la posición del fiscal Eduardo Taiano, quien argumentó que las declaraciones de Milei eran relativas a su pensamiento político y carecían de amenazas o dolo. Asimismo, se desestimó una denuncia previa presentada por la abogada Valeria Carreras en la misma línea.

La decisión de Ercolini se tomó después de revisar grabaciones de programas en el canal de televisión La Nación +, que incluían declaraciones de Milei y del ex candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra. Estas declaraciones, según la denuncia, habrían contribuido al aumento abrupto del dólar en el mercado blue. No obstante, el juez consideró que no existía evidencia suficiente para respaldar dicha afirmación.

Además, se valoró la presentación de Francisco Oneto, defensor de Milei en esta causa y ex candidato a vicegobernador bonaerense. Oneto argumentó en favor de la inocencia de Milei y respaldó la idea de que las expresiones del político no constituían un delito.

La denuncia original de Alberto Fernández señalaba presuntos delitos de “intimidación pública”, argumentando que el consejo de Milei de no renovar las cuentas en pesos generó “temor” en la ciudadanía. Sin embargo, la resolución de Ercolini descartó esta acusación, respaldando la posición de que las declaraciones de Milei eran parte del debate político y no una amenaza real. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA