El doble rasero del PJ provincial, la falsa autocrítica y el autoconvencimiento de que fueron buenos, pero tuvieron mala suerte

(Por: Rubén Lasagno) – El PJ de Santa Cruz emitió un documento a través de la Mesa Ejecutiva, luego del Congreso Provincial del PJ celebrado el día sábado 2 de diciembre 2023 donde la Mesa Ejecutiva quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Eloy Echazú (Río Gallegos)

Vicepresidenta 1°: Lorena Ponce (28 de Noviembre)

Vicepresidente 2°: Federico Bodlovic (Comandante Luis Piedra Buena) Secretaria de Actas: Nora Cisternas (Río Gallegos) Prosecretaria de Actas: Lidia Aspergren (Caleta Olivia)

Vocal 1°: Noelia Zambrano (Las Heras)

Vocal 2: Daniel Castellón (Río Turbio)

Vocal 3°: Alberto Águila (Puerto San Julián).

El relato corporativo

Sabemos que el PJ/kirchnerismo, como se define en Santa Cruz especialmente, hace 32 años gobierna ininterrumpidamente la provincia. Esto, sin ser antiperonista ni “gorila” como le gusta decir a los compañeros, muestra fácticamente una realidad indiscutible: ellos han sido siempre, en todo momento y desde el regreso de la democracia, los únicos que han tenido la potestad de gobernar y con plenos poderes, ya que el propio Néstor ideó una Cámara hecha a su imagen y semejanza, cuando inventó las manos de los “diputados por pueblo”, un representante de los intendentes que rehenes de los fondos y/o por miedo al castigo político, se constituyen en un número de irreversible mayoría, asegurándose que cada proyecto del Ejecutivo saliera aprobado sin discusión posible.

El documento emitido por la Mesa Ejecutiva hace cierta abstracción de la realidad que el propio PJ ayudó a formar en 32 años de gobierno y políticas públicas. Dice:

“… seguiremos bregando por la lucha de los derechos básicos existentes, con igualdad e inclusión, junto a la defensa de nuestra soberanía con justicia social, conquistas que creemos deben ser llevadas adelante a partir de políticas que permitan el acceso a la Salud, la Educación, a la vivienda, desarrollando la economía regional y local que permita generar empleo, de la mano del fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, tan necesarias en estos tiempos”.

El doble rasero del PJ provincial, la falsa autocrítica y el autoconvencimiento de que fueron buenos, pero tuvieron mala suerte

No dicen absolutamente nada que no sea cierto. El diagnóstico es exacto, concreto y parece dirigido al nuevo gobierno provincial, que derrotó al PJ/kirchnerismo en las urnas de manera histórica en Santa Cruz. La pregunta es ¿Por qué en los 32 años que estuvieron ellos en el poder, no hicieron nada de lo que allí plantean? o podemos invertir la ecuación y decir que si luego de 32 años de gestión del propio partido, llegamos a esta situación lamentable en la que está la provincia, con 90 mil empleos públicos, un presupuesto que solo alcanza para pagar salarios por debajo de la línea de pobreza, obviamente es para poner el duda los esfuerzos que han hecho “bregando por los derechos básicos”.

El doble rasero que aplica el PJ es naturalmente una parte constitutiva de su relato eterno. Con ellos convive el yin y el yang, son los que critican lo que no hacen los demás, pero son ellos los mismos culpables de no hacerlo o no haberlo hecho.

“Sobre estos principios, desde el Partido Justicialista de Santa Cruz, continuaremos luchando por la defensa de YCRT, por la construcción y puesta en marcha de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, la defensa de la producción hidrocarburífera y de todos nuestros recursos naturales, los que requieren del agregado de valor que genera trabajo genuino y mejora la calidad de vida de nuestro pueblo, y donde el rol del Estado es central y necesario”, prosigue el manifiesto peronista de la provincia.

Rara forma de luchar por la defensa de YCRT, cuando (como lo destaqué en una columna anterior) al menos desde Tasselli para acá, no han podido construir en Santa Cruz una empresa productiva autosustentable, que solo ha servido para fines espurios y nunca existió vocación por transformarla en un polo productivo, sino en un aguantadero político y un nicho de negocios de políticos y sindicalistas afines.

La otra gran perla negra que carga el PJ, las Represas sobre el río Santa Cruz, es otro baldón en la historia del discurso político del oficialismo, que no puede explicar en términos lógicos, cómo un emprendimiento hidroeléctrico que hace 14 años está en carpeta y ejecución, solo lleva un avance del 30%, ha insumido cerca de 5 mil millones de dólares y no existe la mínima posibilidad de que el pueblo conozca los pormenores de la forma en que se administran los fondos que salen del bolsillo de todos los argentinos.

Concluyen “Reconociendo nuestros errores y haciendo autocrítica de lo hecho, estamos convencidos de que el camino para alcanzar estos objetivos, no es el de la privatización. Ya vimos lo que pasó con la entrega de nuestros recursos, con el desguace de nuestra aerolínea de bandera, ya vimos cómo sufrieron nuestros jubilados y jubiladas con las AFJP, como también vimos a cientos de argentinos y argentinas en las calles, sin empleo, sin vivienda y sin futuro”.

Una clara manifestación político/ideológica del PJ santacruceño, quien dice reconocer errores y hacer autocrítica, pero no destaca cuáles han sido esos errores ni fundamenta argumentativamente en qué se basa la autocrítica, cuando habría muchísimo para hablar del tema.

Desde su posición estatista, pretenden dejar en claro su perfil anti-privatista para contraponerse a las intenciones del nuevo gobierno de Javier Milei, sin embargo, como parte del doble rasero que utilizan de manera permanente para medir de dos formas distintas las mismas circunstancias, “olvidan” que Néstor y Cristina fueron los privatizadores “del mejor presidente” (SIC NK), Carlos Menem y que cuando decidieron aggiornarse al discurso populista, no les tembló el pulso por estatizar YPF y Aerolíneas, haciéndolo mal e ilegalmente, lo cual le generó al país millonarias pérdidas en dólares y juicios que pagarán las futuras generaciones de argentinos.

Las ideas “soberanas” del PJ/kirchnerismo, nos ha costado que la “línea de Bandera” cuente con 12.500 empleados, cuando empresas como Lufthansa tiene 1200., American 980 y nuestra línea nacionalizada pierde un millón de dólares por día; YPF nos cuesta 16 mil millones de dólares por mala praxis del Pj/kirchnerismo que privatizó a lo guapo y hoy La Mesa Ejecutiva se queja por la “entrega” de los recursos y las empresas, las cuales, mientras ellos las tuvieron a cargo, las han sumido en el más profundo desastre. (Agencia OPI Santa Cruz)