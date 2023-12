Antes de asumir, Claudio Vidal comenzó a usar el avión oficial. Voló a Chubut a la asunción de su amigo Ignacio Torres

El Gobernador electo de Santa Cruz, Claudio Vidal, viajó el día sábado a la ciudad de Trelew (Chubut) para asistir a la asunción de su amigo Ignacio Torres, gobernador electo en esa provincia. El punto no es que haya ido sino cómo y en qué se trasladó allí.

Claudio Vidal usó el avión Beech 300 Super King Air 350 LV-ZXX de la provincia, un día antes de asumir el cargo, autorizado por la gobernadora saliente Alicia Kirchner.

El avión sanitario de Santa Cruz LV-ZXX regresando de Trelew –

Sin embargo, además de lo simbólico que tiene el uso de un avión oficial por quien aún no asumió el cargo y hace un uso particular de la máquina oficial para asistir al acto de asunción de un amigo que asume en otra provincia luego de los mensajes anticorrupción que dio al pueblo, OPI pudo confirmar que el Vicegobernador de Santa Cruz Eugenio Quiroga, a cargo de la gobernación por ausencia de Alicia quien se encuentra en Buenos Aires, no sabía nada de este acuerdo, nadie le avisó y el bimotor provincial despegó del aeropuerto de Río Gallegos, sin conocimiento del gobernador a cargo.

Claudio Vidal asistió al acto de asunción de su vicegobernador Fabián Leguizamón, el cual terminó a las 14 hs, aproximadamente y luego de una breve reunión con algunas personas en una sala de la Iglesia Bet, donde se llevó a cabo el acto de jura, tres camionetas de seguridad escoltaron al petrolero al aeropuerto local.

La máquina despegó del aeropuerto internacional en Río Gallegos a las 15:05 hs de ayer sábado y aterrizó en el aeropuerto Almirante Zar de Trelew a las 16:55hs. Luego del acto protocolar donde asumió la gobernación Ignacio Torres, Vidal volvió a embarcar en el King Air a las 19:40hs y aterrizó en Río Gallegos a las 21:59 hs. (Agencia OPI Santa Cruz)