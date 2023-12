Investigación: Acueducto de Río Gallegos, obra fantasma aprobada y pagada por SPSE por inspección de obras, a una empresa presuntamente vinculada a José López

OPI Santa Cruz y Radio News se unieron para investigar la obra pública en Río Gallegos, lo cual implicó reunir datos, documentación, declaraciones de fuentes vinculadas al proyecto, licitaciones y antecedentes bancarios y Nosis de empresas y actores que intervienen en lo que a continuación vamos a relatar con todos los detalles, nombre, apellidos, empresas y lugares.

El proyecto

A principios de septiembre del año 2022 el gobierno provincial a través de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), dentro del Programa Federal de Infraestructura Regional, abrió una licitación para construir un nuevo acueducto en la ciudad de Río Gallegos a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) del Banco de Desarrollo. Las firmas de las obras fueeronn realizadas por Alicia Kirchner, el ministro del Interior del gobierno anterior, Eduardo Wado de Pedro a instancias del Ministro de Obras Públicas de la Nación (también del anterior gobierno) Gabriel Katopodis.

La Licitación Internacional N° 31/SP/2022 – FFFIR contempló lo siguiente:

1 Construcción de obra de toma, conducto de impulsión, planta potabilizadora y cisterna para el abastecimiento de la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Presupuesto oficial $ 2.806.772.981,85, calculado al mes de febrero de 2022

2 Construcción de acueducto troncal de agua potable con derivaciones de red a barrios y cisternas a la localidad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Presupuesto oficial $ 3.654.755.186,48, calculado al mes de febrero de 2022.

Total $ 6.461.528.168,33, calculado al mes de febrero de 2022.

La danza de los millones

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) por el Art 3 de la Resolución 317/23, pagó la suma de 33 millones de pesos a la empresa Andes Consultora SA en la obra Acueducto Río Gallegos S/Contratación de la Inspección, Expte Lic SPSE Nº 93.738/22, Lic Nº 43 SPSE/2022.

El Directorio de SPSE revocó por Resolución Nº 71/23 y Res Nº 86/23, la Orden de compra Nº 658/2023/044 por “Adjudicación irregular” a la empresa Andes Consultora SA, pero por el Art tercero ordenó “Reconocer como deuda de legítimo abono, la suma que consolide la Gerencia Comercial de Planificación, de acuerdo al informe Nº 66/CRACEP/23, a favor de la empresa Andes Consultora SA.

La reunión de la Comisión de Redeterminación, Análisis de Contratos y Elaboración de Pliegos, que realizó el Informe Nro. 66/CRACEP/23 fue autorizado y firmado por el Ing Civ Bernabé Bianchotti, el Abogado, Nicolás Cevalo Boro, el Ing Civ Mateo Pasiecznik, el Abogado Gonzalo Varela y el Fiscal de Estado Abogado Fernando Tanarro.

Cobraron y no hay nada

El pago que le hizo SPSE a la empresa de Fernández, presunto testaferro de José López, no tiene ninguna contraprestación, por cuanto no hay ninguna señal de que la empresa haya podido inspeccionar una obra que no existe.

La empresa AVANZAR SA del Ing. Paulo Alejandro Croppi, Matricula CPAIA No. 1353, presidente y representante legal, impugnó la Resolución Nro 86-2023- LP 43-SP-2022, que resolvió adjudicar a la denominada “CONTRATACIÓN DE LA INSPECCIÓN ACUEDUCTO RIO GALLEGOS , LOTE N9: “CONSTRUCCIÓN OBRA DE TOMA, CONDUCTO DE IMPULSIÓN, PLANTA POTABILIZADORA Y CISTERNA EN RIO GALLEGOS”, LOTE NG2 “CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, VINCULACIONES Y CISTERNAS EN RIO GALLEGOS“, a la firma de Andes Consultora SA.

Según la oferta Concretada el día 26 de enero de 2023 en la cual se procedió a la apertura del Sobre 141, Andes Consultora SA ofertó de manera irregular al no contar con la Constancia de Inscripción vigente en el REGISTRO DE PROVEEDORES de la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, cuyo requisito esencial estaba indicado en el pliego que dio origen a la licitación,

Esta empresa tampoco contaba con la Constancia de Inscripción Vigente en el Registro Nacional de Firmas Consultoras del Ministerio de Economia Obras y Servicios Públicos de la Nación.

La firma Andes Consultora SA nunca realizó la inspección de obras (Toma de Agua, Potabilización y Acueducto con Cisternas), sencillamente porque las misma nunca se iniciaron.

Investigación: Acueducto de Río Gallegos, obra fantasma aprobada y pagada por SPSE por inspección de obras, a una empresa presuntamente vinculada a José López

Esto quedó registrado oficialmente por Escritura Pública – Acta de Constatación Nº 679 del día 19 de septiembre de 2023, confeccionada por el escribano Jorge Ludueña a solicitud del Ingeniero Croppi, por medio de cuyo documento se acredita que a esa fecha, la obra licitada del Acueducto Río Gallegos, nunca se inició, por lo tanto, tampoco se pueden iniciar las tareas de inspección de obras a la empresa Andes Consultora SA, por una obra que ni siquiera se inició.

En el documento, se puede leer la constatación oficial que todos aquellos lugares donde se emplazará la obra del acueducto son campos sin infraestructura ni obradores, ni señal alguna que prevea allí la realización de trabajos para la instalación de una planta potabilizadora.

Esto, obviamente invalida el contrato de SPSE a la empresa Andes Consultora SA, por cuanto la misma no puede cobrar por un servicio que jamás pudo ofrecer, por cuanto no existe obra para inspeccionar.

La empresa

La empresa ANDES CONSULTORA S.A. CUIT: 30-71062801-3, contrato social: 2008-06-11, con domicilio Carlos Pellegrini 1163, Piso 4, Dpto 31, CP 1009 C.A.B.A., es una empresa que surgió en la Provincia de Córdoba, donde fue partícipe de grandes conflictos con el estado provincial.

En el año 2020 Andes Consultora SA fue contratada por el gobierno de Córdoba por compulsa abreviada para la “asistencia técnica” de la obra de ensanche de un tramo de la ruta 5 variante Alta Gracia entre Los Aromos y Villa Ciudad de América por un monto de 8 millones de pesos.

El presidente y propietario de Andes Consultora SA es Guillermo Eduardo “el ñoqui” Fernández, santacruceño oportunamente denunciado por ser testaferro de José López. Fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner (como gobernador) a principio de los 90 y dependía de José López a cargo de Vialidad provincial. También vinculado con Raúl Rodriguez Subsecretario de Obras Públicas en la Pampa, durante el gobierno de Rubén Marín, de donde salió en medio de un gran escándalo de corrupción.

Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia Fernández se desempeñó junto a Julio De Vido y José López en el Ministerio de Planificación, como Subsecretario de Obras Públicas, teniendo a su cargo el Fondo Fiduciario del gas y de las obras en el interior del país, saliendo de ese cargo cuando estalló el caso Skanka por denuncia de pago de coimas para la construcción del gasoducto, donde Fernández fue involucrado.

Eduardo Fernández apareció en la causa como titular de empresas off shore, propietario de condominios en Miami valuados en más de 3 millones de dólares y desarrolló el consorcio empresario Andes, que involucraba a Inmobiliaria de los Andes, Andes Food, Andes Consultora SA y Andes Mediciones y Servicios. Todas ellas tenían el domicilio en el mismo edificio que otras empresas en las que se vinculó a Carlos Zanini con la causa “cuadernos”. Controlaba Rodalsa, una aportante a la cartelización de la obra pública que era parte del conglomerado de empresas que giraban bajo la órbita de Austral Construcciones SA, de Lázaro Báez.

De acuerdo a un informe del diario ElDoceTv Fernández posee cuatro propiedades en el country Ayres de Pilar y ha compartido actividades en Argentina y Uruguay con el financista Ernesto Clarens, acusado de ser el nexo para las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo. Mariana Zuvic de la Coalición Cívica, fue una de las primeras en alertar sobre el crecimiento patrimonial de Fernández y lo acusó en 2018 de ser el testaferro de José López, quien por ese entonces, ya estaba preso con numerosas causas en su contra y tras haber sido encontrado tratando de ocultar millones de dólares en bolsos y armamento en un convento de General Rodríguez, señaló el medio. A partir de allí, “el Ñoqui” Fernández eliminó todas sus redes sociales y casi no hay registros fotográficos suyos. (Agencia OPI Santa Cruz)