El duro mensaje de la iglesia al gobierno

En su mensaje navideño, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y obispo de San Isidro, Mons. Oscar Ojea, subrayó la importancia de garantizar que el pan llegue a todos los ciudadanos, especialmente a los niños y niñas del país. Enfatizó que la construcción de la paz es imposible si este bien primario no está al alcance de todos.

“Debemos preocuparnos por que el pan llegue a todos, que no haya nadie que no quede sin ese bien primario, principalmente nuestros chicos, si no hay modo posible de construir la paz”, expresó Mons. Ojea durante su mensaje navideño difundido por la CEA. Llamó a la preocupación activa de los argentinos para lograr este objetivo.

Asimismo, destacó la preocupación especial de Jesús por la paz y recordó que “el Niño Jesús ha venido a traer la paz”. Hizo hincapié en la necesidad de garantizar que el alimento llegue a todos los niños y niñas de la Patria como una expresión concreta de esta búsqueda de la paz.

Mons. Ojea reflexionó sobre el significado del nacimiento y la experiencia del Niño Jesús al llegar al mundo. Subrayó que Dios, al encarnarse, eligió experimentar el nacer como un ser humano, enfrentándose a la vulnerabilidad y dependencia propias de ese momento.

En su mensaje final, Mons. Ojea pidió a Dios que, junto al Niño Jesús, conceda la gracia de rescatar las preocupaciones esenciales que llevan a vivir el misterio de la Nochebuena y de la Navidad. Hizo un llamado a configurarse con Jesús para servir cada día mejor a los hermanos. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA