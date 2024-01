Desesperadas y sin autocrítica por los fondos que dilapidaron, constructoras de Represas y el gobierno de Santa Cruz, parece que no entienden el “no hay plata” del gobierno nacional

(Por: Rubén Lasagno) – Un hecho muy parecido a lo que sucede con YCRT, pero con una magnificación superlativa en materia de fondos y financiamiento, el complejo de las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, comienza a transitar por horas difíciles, de incertidumbre, postergación y lo que es fundamental, de sequía en materia de financiación, si es que el presidente Milei, cumple a rajatablas el “no hay plata” y cierra la canillas interminable de fondos que se han ido por el río Santa Cruz desde el año 2013 a la fecha y por sobre todo si investiga dónde fue a parar ese dinero, mediante una auditoría.

Te puede interesar: Deconstruyendo las Represas sobre el río Santa Cruz. La diferencia entre el relato, las inversiones y la realidad

El gobierno provincial en su sitio oficial titula “Represas: Gezhouba Pidió una gestión del gobernador Vidal” y señala que el CEO de Gezhouba Zhang Jun y el vicepresidente de Eling Carlos Bergoglio, que es Electroingeniería remozada (o encubierta), “le pidieron al gobernador Vidal que interceda ante el gobierno nacional, a fin de obtener certeza de los pasos a seguir con la obra”

Indica la nota oficial, que los empresarios se mostraron preocupados por la continuidad de la obra y por la falta de precisiones sobre quién continuará al frente de ENARSA, como así (y fundamentalmente) sobre el financiamiento de las represas.

Pero la cosa no termina ahí, según señala el gobierno, los representantes de las UTE Patagonia le pidieron al gobernador que haga gestiones con los sindicatos que llevan adelante medidas de fuerza y siembran más incertidumbres a los contratistas.

La nota, luego, discurre en un innecesario panfleto que no tiene ningún anclaje en la realidad, pues presenta la obra por los beneficios que representa para la región, la generación de energía renovable, la menor importación de combustibles fósiles, la generación de empleo y el incremento de la potencia hidroeléctrica en un 15% y para justificar el injustificable atraso que lleva el proyecto, señala que desde el 2015 hasta el momento “una serie de obstáculos han interrumpido las obras”, sin enumerar ciertamente los reales motivos y eludiendo decir que a pesar de los años y los miles de millones de dólares invertidos, solo llevan realizado el 30% en La Barrancosa, mientas en Cóndor Cliff, debido a problemas de orden geológico (entre otros) que hacen inviable el proyecto, el dique no avanzó y la obra en general no supera el 15%.

Una cuestión de jurisdicción y ubicación

Claudio Vidal pretende asumir un liderazgo en proyectos, obras y empresas que no son de su órbita y competencia, por lo tanto, más allá de brindar sus buenos oficios como Gobernador para viabilizar algún diálogo con el presidente Milei, es obvio que no está en su competencia como gobernador, decidir qué, cómo y de qué manera se van a hacer las cosas y menos interferir en la ejecución de las mismas.

Una imagen bastante lastimosa, dio el gobernador recibiendo a Milei con una carpeta bajo el brazo, donde se leía en letras resaltadas “YCRT Urgente” y solo recibió el agradecimiento de los sindicato cuya tranquilidad depende de un hilo y no es precisamente Claudio Vidal el que maneja esos resortes.

Desesperado y sin autocrítica por los fondos que dilapidaron, constructoras de Represas y el gobierno de Santa Cruz, parece que no entienden el “no hay plata” del gobierno nacional

Lo simbólico no excluye lo burdo y patético que resulta ver al gobernador llevar como una pancarta ante la cara del presidente en la escalerilla del avión, un reclamo sindical que trata de la sobrevida de una empresa altamente deficitaria y que en más de 20 años los propios sindicatos que la componen, no han tenido la mínima intención de hacerla autosustentable.

Ahora falta que Vidal, en un acto de populismo extremo, arme otra carpetita con el título grande que diga “Represas Urgente” y la próxima vez que pase el presidente por Río Gallegos, la muestre como una suerte de protesta en off, para que todos se enteren que él está con los trabajadores y si Nación no hace algo, no va a ser por qué él como gobernador, no se preocupó en pedirlo.

Lo que el gobernador no dice o pretende ignorar, es la precuela de estas historias extrañas que rodean al yacimiento de carbón y a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz, dos nichos de corrupción desbocada del kirchnerismo, que apañó y usó el macrismo y que hoy parecieran ser las víctimas de la motosierra de Milei, aunque nada indica que el presidente vaya a sepultar su repentina popularidad yendo en contra de los negocios corporativos e institucionalizados del kirchnerismo.

En YCRT los sindicatos se acuerdan tarde y después de haber tenido todo el poder político por 20 años en el eje nación-provincia-municipio, que en vez de hacer paros por cualquier cosa, tendrían que haberse dedicado a trabajar y las Intervenciones de hacer negocios y si hipotéticamente llegaba un nuevo gobierno, ellos podrían enfrentar el recorte presupuestario con la chapa de la autosustentabilidad. Pero claro, se dedicaron a pedir y no a dar; hicieron lo posible por no trabajar y reconquistar privilegios que no se merecen, apostaron al kirchnerismo eterno y ahora, solo les queda la amenaza, pero ni siquiera eso tiene efecto, porque el gobierno nacional está esperando una reacción de este tipo para decidir darle la patada inicial al proyecto de privatización que tiene en mente y que por tantos años venimos advirtiendo.

Desesperado y sin autocrítica por los fondos que dilapidaron, constructoras de Represas y el gobierno de Santa Cruz, parece que no entienden el “no hay plata” del gobierno nacional

Y de las Represas qué podemos decir que no hayamos dicho?. Doce años en que el proyecto se transformó en un pozo negro de fondos nacionales y chinos y hasta los últimos días del gobierno anterior, seguían tomando deudas para pagar vaya a saber qué y con fondos millonarios que caían vaya a saber en cuál bolsillo, pero sin ir al objetivo de avanzar en la construcción de la obra civil, tal como fue planificado en el año 2009 y luego de 12 años, nos encontramos con una obra recién iniciada, con deudas de todo tipo que generan un conflicto permanente y ahora, con la desesperación de la UTE Patagonia, al punto que el chino gerente de la estatal asiática y el segundo de Ferreyra, vienen a pedirle al gobernador Claudio Vidal, las explicaciones que no tiene y solo las puede responder el presidente Javier Milei.

En nuestra saga de 6 informes “Deconstruyendo las Represas”, queda clara la historia negra de las represas y las mentiras que se tejieron alrededor, urdidas por Néstor Kirchner, seguidas por su viuda, continuadas por Mauricio Macri y ahora en manos de Javier Milei, de quien no se sabe si va a continuar con la fiesta o va a trabajar en serio para separar la obra de la corrupción que le dio el nombre de “La Yacyretá santacruceña”. (Agencia OPI Santa Cruz)