¿Se hizo realidad el sueño del Sindicato de Petroleros Privados de la provincia, de gobernar Santa Cruz?

(Por: Rubén Lasagno) – En plena campaña 2023 deslizamos que de ganar Claudio Vidal, en ese momento Secretario General de Petroleros Privados de Santa Cruz, posiblemente la conducción sindical “se corriera” a la casa de gobierno, el gremio quedaría a cargo de las segundas líneas de “Vidal conducción”, siempre bajo la supervisión de éste y allí nos preguntamos si estábamos ante un eventual gobierno del sindicato de petrolero privados, en Santa Cruz.

Desde que Claudio Vidal comenzó a rondar la oficina de Javier Milei, tuvo una idea fija: pedirle los yacimientos convencionales a YPF y aprovechó las ganas del presidente, de deshacerse de la petrolera que privatizó a un valor incalculable el kirchnerismo, para lograr el “si” que con mucha facilidad le dio el presidente, cuyo objetivo final es achicar el Estado, aunque, viendo cómo negociaron la no privatización de YPF en las comisiones donde se cambiaron figuritas para aprobar la Ley Ómnibus, lo de Milei se parece más al grito del tero, que al cumplimiento de un plan pre concebido.

Con el argumento de “hacer productiva la provincia” e impulsar su potencial energético, el gobernador ha puesto prioritariamente en la agenda públicas y política, el desarrollo petrolero de Santa Cruz, montando su discurso en una verdad concreta (más producción más fondos) que pareciera es la excusa exacta para desarrollar el sector del cual proviene y ampliar en estos cuatro años el ámbito de exploración y explotación, lo que es igual a contribuir directamente con el engrandecimiento, fortalecimiento y empoderamiento del sector petrolero en Santa Cruz, sin que se advierta el mismo énfasis con otros sectores productivos como el campo, el desarrollo del comercio, el transporte, la industria, etc o la misma preocupación por elevar el nivel deplorable de los salarios del sector públicos, docentes y judicial.

Al respecto Vidal dijo “se trata de las áreas de YPF –algunas de ellas sin inversión-, con notables pérdidas de producción en los últimos años. Como consecuencia de ello, muchas empresas pymes dejaron de funcionar, otras enfrentan la reducción de sus contratos, y la sociedad absorbe la pérdida del movimiento económico regional” y mencionó que la provincia se hará cargo de los yacimientos de Barranca Yankowsky, Cañadón de la Escondida-Las Heras, Cañadon León-Meseta Espinosa, Cañadón Vasco, Cañadon Yatel, Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, El Guadal-Lomas del Cuy, Los Monos, Los Perales-Las Mesetas y Pico Truncado-El Cordón que ahora pasan a manos de la provincia, la cual podrá decidir sobre sus destinos y términos de explotación.

Será coincidencia o parece que el gobernador está fuertemente decidido a facilitar el ingreso de operadoras, asegurar puestos de trabajo, mayores salarios y por consiguiente un volúmen de aportes sindicales aún mayor del que tiene actualmente el gremio que preside en ausencia?- Es impensable que las nuevas autoridades del sindicato de petroleros, que son de su misma gestión, no lo tengan a Vidal como el máximo “consejero”, que además, ocupa el lugar político y decisorio más relevantes en la provincia, puesto que tiene la lapicera y la tinta para firmar cualquier cuestión relacionada con la explotación petrolera, la negociación de las áreas, el control de las empresas a las cuáles conoce muy bien y un encadenamiento de negocios que surgen de la actividad.

Si consideramos que Claudio Vidal llegó a la política y realizó su campaña con fondos del Sindicato y de al menos una de las empresas petroleras que apoyó su candidatura en la provincia de Santa Cruz, investigación que estamos realizando, no nos debe llamar la atención la velocidad con la que atiende las necesidades del sector petrolero, por encima, incluso, de cualquier otro sectores realmente postergados de la provincia como el estatal y el docente, a cuales ata a un aumento en la recaudación, con lo cual plantea a los aumentos salariales casi en calidad de entelequia o una quimera.

No es menor, tampoco, ver la manera constante con la cual el gobernador de Santa Cruz arma desde el minuto uno, una red de colaboración y políticas comunes del sector petrolero, con Torres el gobernador de Chubut, donde acciona con gran injerencia su amigo Jorge “Loma” Ávila, el dirigente petrolero de la provincia vecina, que entró en la política y también sueña con gobernar Chubut.

Ahora nos toca a nosotros

Con los últimos aumentos de más del 47%, los petroleros alcanzaron un total del 183% en el 2023, estando a la cabeza de los mejores salarios del sector privado en la provincia y el país.

Llamativamente, o no tanto, ayer se conoció una advertencia que hizo el propio Sindicato de Petroleros Privados de nuestra provincia, ahora encabezado por el Secretario General (que responde a las órdenes de Vidal) Rafael Güenchenen, quien en un tono desafiante y casi en calidad de ultimatum dijo “Operadora que no invierte se tiene que ir”. Nos preguntamos si fue una manifestación genuina del sindicato o un tiro por elevación a las empresas, porque ahora están empoderados gracias a la simbiosis sindicato/provincia que han logrado con la llegada de un compañero a la gobernación?.

“Si nosotros dejamos que YPF siga por este camino hoy que la actividad es rentable, cuando baje el valor del barril van a dejar muchos trabajadores en la calle”, dijo el dirigente y Güenchenen, lejos de amilanarse o mostrar un poco de solidaridad con aquellos trabajadores que en la provincia no la están pasando bien, más aún que el gobernador es de extracción petrolera, afirmó “el sindicato está más fuerte que nunca y lo hemos demostrado en la última paritaria. Y no es poca cosa lo que hemos conseguido. Es algo que no lo consiguió ningún gremio en el país, y nos garantiza permitirle a los trabajadores, no caer en el pozo con grado de inflación que estamos viviendo”.

Y el dirigente petrolero concluyó “Estuvimos ayer reunidos con el presidente de YPF y el gobernador Claudio Vidal fue muy claro: si no hay inversión, deben dejar las áreas. Y el presidente de YPF también fue muy claro: que las inversiones van a ser muy pocas, porque van a apuntar a lo no convencional y las plataformas. Entonces, hoy tenemos que hacer algo” reafirmó Rafael Güenchenen, quien habló con un tono desafiante y de clara advertencia, pues le faltó decir que hoy el poder está en manos de su sindicato, porque la provincia está gobernada por ellos.

Cada vez más, me convenzo que el sindicato de petroleros privados, gobierna Santa Cruz. El gabinete de Claudio Vidal, en todos los lugares claves de su gestión, se llenó de integrantes de la Comisión Directiva anterior que lo acompañó en sus años como Secretario General y hoy están prácticamente borradas las líneas que separan el gobierno del sindicato. El resto de su administración las completó con kirchneristas reciclados o como en el caso del Tribunal de Cuentas, por ejemplo, los encargados de auditar la provincia, persiste todo el staff “en modo K” que llegó hasta el 10 de diciembre último.

Ahora habrá que afinar el análisis para ver si detrás de esta cuasi asociación política con el sindicato petrolero, se esconden prebendas, privilegios o negociados. La provincia es la autoridad de aplicación, de control y sanciones para las empresas y el sindicato la herramienta de presión que tienen los trabajadores ante las mismas operadoras con las cuales el gobierno debe negociar áreas y producción.

Deberemos estar muy atentos a que ambas partes accionen por separado y que el gobierno provincial cumpla el rol que le corresponda y no se transforme en una herramienta de presión para lograr lo que el sindicato no pueda o funcionar en tandem como herramienta de extorsión ante las operadoras.

También habrá que ver si el sindicato de petroleros privados sigue con el perfil bajo de no meterse en las cuestiones del ámbito provincial, como hasta ahora, o por el contrario comienza a tomar un protagonismo excepcional ante determinadas circunstancias, como lo hacía la UOCRA en épocas del kirchnerismo, que hasta llegaba a salir de los obradores de Austral Construcciones de Lázaro Báez, para blindarle la casa de gobierno a los mandatarios K y de esta manera les impedían la llegada a grupos de protesta de la Mesa de Unidad Sindical, docentes y judiciales. En otras oportunidades, la UOCRA era la guardia pretoriana del gobierno o la mano de obra desocupada que hacía el trabajo sucio, como sucedió en la cuenca en el año 2012, donde apalearon a docentes y trabajadores de ATE que repartían volantes en la ruta.

En el mes de febrero, comienza el verdadero año administrativo del gobierno, donde deberá enfrentar paritarias, negociaciones y tendrá que distribuir los fondos que hasta el momento y como lo señalamos en informes anteriores, no dejan de crecer debido a las actualizaciones porcentuales por inflación, tanto de la coparticipación como por recaudación, mientras los salarios públicos siguen postergados, caen cada vez más bajo en la línea de pobreza y el discurso aquel de campaña de Claudio Vidal, sobre la necesidad de priorizar el bienestar del trabajador, sigue postergado, ampliando cada vez más la brecha existente entre el salario real y la situación hiperinflacionaria que vive Argentina, pero Santa Cruz y la Patagonia, especialmente, lo que obliga al Gobernador a una actualización inmediata de sueldos, elevar el poder adquisitivo de los salarios y recortar privilegios que son gasto superfluos.

Hasta hoy y en base al gran impulso que le otorga Vidal a la producción petrolera, los únicos realmente felices por las perspectivas de trabajo y ampliación exponencial de la capacidad operativa y laboral en lo inmediato y a futuro, es el sindicato petrolero del cual proviene el gobernador y su gabinete. (Agencia OPI Santa Cruz)