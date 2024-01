BOPREAL: quinta licitación, ¿qué se espera?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha anunciado la quinta licitación de BOPREAL, un bono diseñado para saldar deudas con importadores. La subasta se llevará a cabo entre el miércoles y el jueves de esta semana. Esta es la primera serie del instrumento, con una emisión máxima autorizada de US$ 5.000 millones.

En las cuatro subastas anteriores, el BCRA logró colocar US$ 1.644 millones, con montos de colocación de US$ 57 millones, US$ 60 millones, US$ 1.100 millones y US$ 44 millones. La colocación más significativa se realizó con una fuerte suscripción por parte de la automotriz Toyota.

Hasta el momento, los importadores han declarado deudas pendientes de pago por un total de US$ 26.000 millones, divididos en US$ 20.500 millones de grandes empresas, US$ 2.800 millones de empresas medianas y US$ 2.700 millones de pequeñas y microempresas. De este monto, se han pagado efectivamente US$ 2.900 millones.

El éxito del BOPREAL es crucial para el plan del gobierno argentino de sanear el balance del BCRA. Recientemente, se han ampliado los incentivos para que más empresas suscriban el bono, incluyendo la posibilidad de ser transados en el Contado Con Liquidación. La ampliación de la brecha entre el CCL y el valor de suscripción del bono, aproximadamente $950, podría mejorar los resultados. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA