Caja de Servicios Sociales, negociados, vuelos millonarios y gente vinculada con empresas aéreas y de salud. Vidal quiere investigar, pero puede encontrar a muchos amigos, si lo hace

(Informe Nº 1) – El gobierno de Claudio Vidal trajo del pasado a un viejo conocido, a quien puso en la Dirección de Aeronáutica Provincial: Eduardo Borel, de quien nos ocuparemos en otro informe.

El equipo del gobernador lo convocó a través del Sr Javier Berasaluce, amigo y socio de Vidal en aquel recordado proyecto de los mataderos municipales y éste, por medio del diputado testimonial José Luis Garrido, lo contactó al Director de Aeronáutica que tiene un veraz administrativo y político bastante interesante, no para bien, precisamente.

Eduardo Borel Director de Aeronáutica Provincial – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Sin embargo, José Luis Garrido, como corresponde a un buen K reformulado (él puede ser eso y mucho más) pasa (en estos días) a ocupar el Ministerio Secretaría General, un cargo que estaba pactado desde el principio con Vidal, pero el gobernador que habla de cambiar la matriz política y hace lo mismo que los anteriores, toleró, aceptó, bancó y planificó que Garrido fuera como candidato a diputado nacional trucho, por cuanto en su proyecto ya lo tenía en carpeta para manejar el corazón de su gobierno.

Una vez elegido diputado nacional en las urnas, Vidal lo conchabó como “colaborador esencial” y Garrido le hizo pito catalán a quienes lo votaron; ahora deja en su lugar como legislador a otro que pocos conocen y “acude al llamado para cumplir mayores responsabilidades” al lado de su jefe político, tal el latiguillo que usan cuando los políticos falsos e hipócritas, quieren justificar el fraude electoral a la fe pública en que incurrieron. El que diga que la candidatura de Garrido no fue testimonial, debería explicárselo a los votantes, incluyendo, obviamente, el propio Gobernador.

La llegada de Borel a la Dirección de Aeronáutica de Santa Cruz, ha generado un fuerte malestar entre el personal del área y se relaciona íntimamente con el escándalo que estalló en la Obra Social de la provincia, cuando desde Buenos Aires, una empresa prestataria del servicio de alojamiento para pacientes derivados, cursó un ultimatum a los pacientes y sus acompañantes para que desalojen, sencillamente porque la CSS no le estaba pagando. La empresa se quejaba que las nuevas autoridades tras excusarse por una supuesta auditoría interna ordenada por el gobernador Vidal, no sacaba los pagos ni les atendían el teléfono.

El Diputado Nacional por Santa Cruz José Luis Garrido – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Tras el escándalo producido a partir de nuestro informe que visibilizó el problema, el gobierno salió a “contraatacar” diciendo que no iban a aceptar extorsiones de Libertadores SA, la administradora de los hoteles y departamentos en CABA, pero luego de comunicarse el gobernador con los responsables, todo se aquietó ¿Por qué? ¿Los responsables de la empresa se asustaron por la palabras de Vidal?. No, bajaron el tono y dieron marcha atrás con el desalojo, porque les pagaron, como correspondía hacer. Eso el gobierno, no lo dijo.

Y aquí comienzan a cruzarse los caminos que llevan a un mismo punto, vienen de la gestión anterior y los problemas continúan en la actual: Caja de Servicios Sociales – Derivaciones – Alquiler de vuelos sanitarios – Aviones de la provincia fuera de servicio – Empresas y vinculaciones con funcionarios del gobierno actual.

Danza de nombres y empresas

Eduardo Borel, antes de la llegada de Claudio Vidal a la gobernación, voló en una empresa de aviones llamada Nuevos Aires MMb SAS, con domicilio en CABA, que en Santa Cruz está representada por Prisma Salud, con domicilio en Puerto San Julián; está dedicada a Emergencias Médicas y esta empresa, con Borel a la cabeza, tenían un contrato con la Caja de Servicios Sociales para el traslado de pacientes derivados, mientras los aviones sanitarios de la provincia, incluyendo el adquirido por la ex gobernadora Alicia Kirchner, estaban parados.

José Luis Garrido, tal como lo dijo en el diario Tiempo Sur el 17 de julio de 2015 se refirió a la flota de aviones que posee el estado santacruceño, el Beechcraft King y el Cessna Citation, que fueron adquiridos en los años 2000 y 1995, en ambos casos durante la gobernación de Néstor Kirchner.

Garrido reveló que en su momento “se había estudiado conformar una empresa de servicios del Estado para hacer prestaciones de vuelos sanitarios”. Incluso “se estudió la compra de otro avión y de un helicóptero”

El ex Ministro – dice el diario – indicó que la idea de ampliar la flota persigue fines económicos para la provincia, ya que “cuando afiliados a prepagas necesitan viajar derivados, el costo de ese vuelo lo cubre la obra social y ahí el estudio que se hizo es que, por la demanda que hay, la empresa no sólo haría una prestación de servicio, sino que sería rentable para el Estado”.

Uno entonces se pregunta si la idea de Garrido de alguna manera no se llevó a cabo, claro que con alguna pequeña modificación. La provincia “paró” las dos aeronaves destinadas al servicio sanitario y empezó a alquilar aviones a Nuevos Aires MMb SAS creada en 2018, radicada en CABA, que opera con una “empresa santacruceña” llamada Prisma Salud, localizada en el domicilio de Domingo Faustino Sarmiento 964 en San Julián, ubicación que según nos remite Google, no muestra una fachada de empresa de salud, sino más bien una casa convencional de un barrio común.

Uno duda entonces, si la idea inicial de Garrido no quedó guardada en alguna carpeta, cuando alguien se dio cuenta que desactivando los aviones de la provincia, la CSS estaba obligada a contratar servicios privados a valores descomunales, que en el próximo informe vamos a dar a conocer con la publicación de facturas, convenios y documentación relacionada con estas operaciones, como así también las condiciones en que están las máquinas que no se mueven de los hangares.

Dos más dos, cuatro

Todo sería más o menos lineal si no se mezclaran tanto los intereses de algunos personajes involucrados en estas maniobras poco claras de empresas que facturan por servicios aéreos a la CSS y algunas personas que hoy cumplen funciones claves en el actual gobierno. Por ejemplo:

Como dijimos al principio, Eduardo Borel, hoy Director de Aeronáutica Provincial, volaba para la empresa privada de aviones sanitarios que le facturaban/factura a la CSS.

José Luis Garrido, tuvo allí por el año 2015 la magnífica idea de crear una empresa de ese tipo, argumentando que el Estado obtendría grandes beneficios. Cuando asumió Vidal, fue uno de los artífices de la llegada de Borel al DPA. Hoy es Ministro Secretario de la Gobernación.

Domicilio de Prisma Salud en Puerto San Julián – Sarmiento 964 Según Google

A Prisma Salud en San Julián se la adjudicarían al ex diputado y empresario de transporte minero, Leonardo Álvarez, de hecho, la empresa de salud participó de un evento internacional patrocinado por Argentina Mining a finales de junio del 2023 vanagloriándose de brindar sus productos y servicios al sector que atiende y desarrolla desde hace muchos años, el propio Álvarez.

Y como si todo esto fuera poco, encontramos que el Dr Claudio García, quien fue Ministro de Salud de Alicia Kirchner hasta el último día, fue médico laboral de Prisma Salud en la localidad de Puerto San Julián desde el año 2017 hasta antes de asumir el cargo. (Informe Nº 2 el día miércoles 24 de enero/23) – (Agencia OPI Santa Cruz)