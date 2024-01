Melella: “Las provincias están perdiendo recursos y se están empobreciendo”

(OPI TdF) – El gobernador Gustavo Melella, expresó su preocupación por la actual situación económica, afirmando que hay una gran “transferencia de ingresos” hacia el Estado nacional y un “empobrecimiento” de las provincias debido a la inflación y la desaceleración económica. Melella señaló que la inflación y la parálisis económica resultan en menos ingresos para todas las provincias.

En una entrevista radial, Melella destacó que los recortes del Gobierno afectarán seriamente a Tierra del Fuego y que la mayoría de los gobernadores están “muy preocupados” porque anticipan un empobrecimiento de las provincias. También comentó sobre el proyecto de Ley Ómnibus, expresando su desacuerdo con la urgencia y la extensión de la ley, y manifestó que ciertos aspectos, como la delegación de poderes, no son constitucionales. Afirmó que no está a favor de otorgar poderes ilimitados a un gobierno, ya que no lo desea para su propia gestión.

Estas declaraciones reflejan la tensión y las preocupaciones planteadas por varios gobernadores de distintas provincias argentinas en relación con la situación económica y las medidas propuestas por el gobierno central. (Agencia OPI Tierra del Fuego)