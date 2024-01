Miguel Pichetto: “Hay que construir mayoría parlamentaria”

El diputado nacional y presidente de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, expresó hoy su opinión de que el gobierno de Javier Milei, bajo la bandera de La Libertad Avanza, debería encaminarse hacia la formación de una coalición para garantizar su estabilidad y gobernabilidad.

“Hay que construir mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, afirmó Pichetto, subrayando la importancia de establecer alianzas políticas para asegurar la efectividad del gobierno. Señaló que, si el Gobierno no opta por un camino de coalición, podría enfrentar dificultades en su gestión.

En el contexto de las negociaciones por la ley ómnibus, Pichetto cuestionó los informes sobre la reunión de Gabinete, especialmente las advertencias de Milei sobre reducir recursos a las provincias. Manifestó su preocupación, argumentando que no es beneficioso para el país y que se debería buscar un diálogo positivo para reconstruir las relaciones con los gobernadores.

“Si el Gobierno en el corto plazo no va hacia un camino de coalición, tiene dificultades. Así no se puede funcionar los cuatro años”, resaltó Pichetto. Además, destacó el problema estructural del Gobierno al no contar con mayoría parlamentaria y enfatizó la necesidad de construir consensos y mayorías a través del diálogo para gobernar de manera efectiva durante el mandato otorgado por las elecciones.

Pichetto concluyó instando al Gobierno a construir una mayoría parlamentaria mediante el diálogo y el consenso, buscando formar una coalición con fuerzas que no estuvieron alineadas con el kirchnerismo en el período anterior. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA