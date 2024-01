Reservas: el BCRA acumula US$ 25.000 millones mientras el dólar cae a la baja

En una jornada marcada por significativas caídas en las cotizaciones del dólar, tanto en los mercados financieros como en el segmento informal, el Banco Central de Argentina alcanzó un hito al superar los 25.000 millones de dólares en reservas brutas.

Las buenas nuevas para la economía argentina siguieron a una licitación exitosa de los Bopreal y al anuncio conjunto de la secretaria de Comercio y el Banco Central. La medida permitirá que el 80% de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) accedan al Mercado Libre de Cambios (MULC) para saldar sus deudas con importadores, generando una reacción positiva en el mercado de divisas.

El dólar blue, referente del mercado informal, experimentó una fuerte baja de 25 pesos en la city porteña, marcando la mayor disminución en las últimas dos semanas. Con valores de $1.1770 para la compra y $1.220 para la venta, el billete informal eliminó las ganancias acumuladas durante la semana, que había registrado un aumento del 19% desde el cierre de diciembre.

La brecha cambiaria respecto al dólar mayorista se redujo por debajo del 50%, ubicándose en el 48,15%. El Contado con Liquidación bajó 52 pesos (-4,08%) y cerró a $1.229,71, casi equiparándose con el dólar blue, dejando la brecha en 49,33%. El Mep también descendió un 3,53%, cerrando la semana en $1.185,95, con una brecha del 44%.

El dólar mayorista, ajustando diariamente con el crawling peg, cerró en $823,50, con un aumento semanal de $3,80. En el Banco Nación se cotiza a $842,75 y en otros bancos a $871,96, siendo el dólar Tarjeta el más caro del mercado a $1.348,40.

Por otra parte, el Banco Central continuó su racha de compras de divisas, adquiriendo 117 millones de dólares en la jornada y totalizando compras por US$ 802 millones en la semana. Las reservas superaron los US$ 25.000 millones, aunque se destaca que la próxima semana enfrentará vencimientos con el FMI por alrededor de US$ 2.800 millones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA