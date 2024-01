Turbulencia en los mercados financieros tras retiros del paquete fiscal

En una jornada marcada por la retirada del paquete fiscal de la Ley Ómnibus y del proyecto de Ganancias, los mercados financieros reaccionaron con volatilidad, experimentando subidas en las cotizaciones del dólar en todas sus versiones. Sin embargo, a pesar de las alzas, estas fueron menos pronunciadas que las fuertes caídas registradas el viernes pasado.

El viernes, los mercados enfrentaron descensos significativos tras conocerse los resultados de la licitación de los bonos Bopreal y la decisión de otorgar acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al 80% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) para cancelar deudas con importadores. La incertidumbre política actual genera una alta volatilidad en los mercados, ya que los inversores esperan claridad sobre el futuro del plan refundacional propuesto por las fuerzas libertarias.

En la jornada de hoy, el dólar blue inició con un aumento de diez pesos, aunque logró reducir la subida hacia el cierre, cotizando a $1.175 para la compra y $1.225 para la venta en la ciudad de Buenos Aires. A pesar de la caída de 25 pesos el viernes pasado, el dólar blue ha acumulado un aumento del 19.5% en enero.

En cuanto a las cotizaciones financieras, tanto el dólar MEP como el Contado con liqui mostraron un rebote más pronunciado, pero no lograron recuperar totalmente las pérdidas del viernes. El dólar MEP cerró en $1200.07, con un aumento del 1%, y el Contado con liqui subió un 2.7% llegando a los $1264.27.

En el ámbito de las reservas internacionales, el Banco Central de Argentina continuó con su tendencia de compra de dólares, adquiriendo 84 millones de dólares este lunes. En enero, acumula compras por un total de US$ 3.116 millones y desde diciembre ha sumado US$ 5.978 millones. Las reservas brutas alcanzaron los US$ 25.157 millones a este ritmo. Sin embargo, según el economista Salvador Vitelli, las reservas netas se encuentran actualmente en torno a los US$ 7.100 millones negativos, con un mínimo registrado el 13 de diciembre de 2023, cuando se anunció la devaluación que llevó el dólar a un aumento del 118%. Desde entonces, el Banco Central ha mantenido una posición compradora, acumulando un aumento de US$ 4.200 millones en los últimos 45 días. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA