El Rey Carlos de Inglaterra diagnosticado con cáncer

El Palacio de Buckingham reveló que el Rey Carlos de Inglaterra, de 75 años, ha sido diagnosticado con un tipo de cáncer, lo que ha llevado al monarca a posponer sus funciones públicas para someterse a tratamiento. A pesar de la noticia, se informó que el Rey se siente “totalmente optimista” respecto a su recuperación.

Carlos, quien ascendió al trono en septiembre de 2022 tras el fallecimiento de su madre, la Reina Isabel, ha comenzado una serie de tratamientos y espera retomar sus deberes reales lo antes posible, según señaló el palacio en un comunicado.

El anuncio del diagnóstico llega después de que el Rey pasara tres noches hospitalizado en una clínica de Londres el mes pasado para un procedimiento relacionado con un agrandamiento benigno de la próstata. Durante esta hospitalización, los médicos descubrieron un asunto preocupante, aunque el palacio no ofreció detalles sobre la condición específica de Carlos, afirmando únicamente que no se trata de cáncer prostático, según una fuente real.

“Durante este período, su majestad continuará atendiendo los asuntos estatales y los compromisos oficiales como de costumbre”, se especificó en el comunicado.

El Rey continuará manteniendo reuniones con el primer ministro Rishi Sunak, mientras que su esposa, la Reina Camila, seguirá cumpliendo con sus propios compromisos reales.

El domingo previo al anuncio, Carlos aparentaba buena salud al ser fotografiado sonriendo y saludando a los espectadores mientras asistía a una misa con Camila. Esta fue su primera aparición pública desde que él y su nuera, Catalina, abandonaran la clínica de Londres hace una semana, tras someterse a procedimientos programados.

Catalina, la Princesa de Gales, esposa del príncipe Guillermo y heredero al trono británico, pasó dos semanas en la misma clínica después de una cirugía abdominal por una afección no revelada, pero no cancerosa. La princesa no retomará sus compromisos reales hasta después de Semana Santa, mientras que Guillermo realizará su primer servicio público desde la operación el miércoles.

Aunque la realeza tiende a mantener en privado los detalles de su salud, el Rey Carlos ha optado por ser transparente sobre su tratamiento reciente, con la esperanza de contribuir a la comprensión pública de aquellos afectados por el cáncer.

El primer ministro envió sus deseos de pronta recuperación al Rey a través de la plataforma X, expresando su confianza en que Carlos recobrará sus fuerzas pronto y recibiendo los mejores deseos de todo el país. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA