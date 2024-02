Falleció Sebastián Piñera ex presidente de Chile

Lamentablemente, el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, falleció el martes en un accidente de helicóptero en el sur del país, según informaron tanto la oficina del ex mandatario como el gobierno chileno actual.

Piñera, de 74 años, ocupó la presidencia de Chile durante los períodos 2010-2014 y 2018-2022. Reconocido por su agudo olfato para los negocios, así como por su temperamento controlador y obsesivo, su gestión generó varias controversias, aunque le permitió acumular un patrimonio estimado en unos 3.000 millones de dólares, lo que incluso lo llevó a figurar en la famosa lista Forbes.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique”, indicó un comunicado de prensa emitido por la oficina del ex gobernante. “Durante la tarde de este martes 6 de febrero de 2024, el ex mandatario sufrió un accidente aéreo en la Región de Los Ríos”, agregó el comunicado.

La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó el fallecimiento de Piñera y anunció que el presidente Gabriel Boric ha ordenado que se le realice un funeral de Estado y se declare duelo nacional en el país.

“Había cuatro tripulantes en el helicóptero. Tres de ellos pudieron llegar a la orilla por sus propios medios y están fuera de peligro. Sin embargo, no fue el caso del cuarto tripulante, que era el ex presidente Sebastián Piñera”, informó Tohá. “Recientemente, Carabineros nos confirmó que la Armada logró llegar al lugar del accidente y recuperar el cuerpo del ex presidente Piñera”, añadió la ministra.

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle, expresó sus condolencias a los chilenos y a la familia del ex gobernante a través de un mensaje publicado en la red social X. También manifestaron sus condolencias Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cancillería argentina y el gobierno de Costa Rica. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA