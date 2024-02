El Banco Central acumula US$ 7.000 millones en dos meses impulsando la devaluación

El Banco Central de la República Argentina ha logrado adquirir aproximadamente US$ 7.000 millones en los últimos dos meses, principalmente a través de una estrategia de devaluación monetaria. Este dato ha generado entusiasmo en el gobierno, especialmente en el presidente Javier Milei, quien ha reiterado su convicción de que el país se encuentra “a nada” de poder dolarizar su economía, una de sus principales propuestas durante la campaña electoral.

Milei, destacando los avances, afirmó que su gobierno está cerca de poder implementar la dolarización, señalando la acumulación de reservas cercana a los US$ 7.000 millones, frente a una base monetaria de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Sin embargo, reconoció que la medida requerirá más tiempo, ya que implica reformas en el sistema financiero para adaptarlo a un régimen dolarizado.

El viernes pasado, el Banco Central realizó una de las compras de reservas más significativas al adquirir US$ 167 millones, en una jornada de mayor volumen de negocios. Esta acción elevó a US$ 770 millones el total comprado en febrero, alcanzando un acumulado de US$ 6.939 millones desde el cambio de gobierno.

Según los datos del BCRA, esta estrategia ha impactado en la disminución del tipo de cambio real multilateral en cerca del 26% en menos de dos meses. Las reservas brutas del BCRA aumentaron en US$ 63 millones, alcanzando un total de US$ 26.509 millones al cierre de la jornada.

Sin embargo, persisten dudas en el mercado sobre la sostenibilidad de esta estrategia ante la posible habilitación de una mayor demanda importadora. Aunque se espera un alivio hacia marzo-abril con la entrada de dólares provenientes de una cosecha agrícola excepcional.

Ingresarán aproximadamente US$ 10.000 millones por la cosecha agrícola

El sector agroindustrial argentino podría experimentar la segunda mejor cosecha de su historia durante el ciclo 2023-24, impulsado por una recuperación climática tras las últimas sequías. La producción de granos se estima en alrededor de 137 millones de toneladas, lo que generaría ventas al exterior por unos 35.800 millones de dólares.

Este éxito agrícola se traduciría en un importante ingreso de divisas para el país, estimado en unos US$ 10.000 millones para las reservas del Banco Central. Este flujo adicional de dólares, junto con la estrategia del Banco Central, podría contribuir a estabilizar la economía argentina en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA