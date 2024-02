Javier Milei se equivocó al tocar el FONID por venganza hacia los Gobernadores. La política del revanchismo, mientras pretende jugar a ser democrático, es desaconsejable y peligrosa

(Por: Rubén Lasagno) – El Presidente Javier Milei, no renovó el Decreto que daba continuidad al aporte nacional del FONID creado por Ley 25.053 donde se establecía un impuesto anual a autos, motos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, cuya recaudación iba destinado “al mejoramiento de los docentes y escuelas” en las provincias.

Este fondo fue resultado de la lucha docente en el país, que dio lugar a la “Carpa Blanca” en 1998 durante el gobierno de Carlos Menem.

En plena crisis social, con aumentos increíbles de precios en forma diaria, cuando la clase media y baja soporta la mayor inflación de los últimas décadas, con una moneda nacional destruida y los salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, el presidente prendió la motosierra justamente sobre el salario docente y podó un 10 o 15% de sus sueldos mal trazados y maltratados por iniciativa de los gobiernos provinciales que no han sabido o no hay podido hacer bien las cosas.

Y Milei toma esta decisión, en el marco de una venganza personal contra los gobernadores que no quisieron firmarle el paquete cerrado de leyes con 600 artículos que mandó al Congreso y tuvo que sacar de Diputados, ante el fracaso de su proyecto ómnibus.

La “venganza” política-personal no es buena consejera cuando uno ocupa un lugar de conducción tan alto e importante, donde el ser político debe predominar sobre la irracionalidad y el “caprichismo” lo cual estaba muy bien en campaña, pero desde la gestión es contraproducente, al menos, si se quiere gobernar con la Constitución Nacional bajo el brazo.

Lo que no debía hacer Milei, para quitarle sustento a los Baradel, Yasky y Cia, lo hizo tal como ese sector K esperaba: les sirvió la mesa con un argumento fenomenal, justo antes del inicio lectivo, que todo hace pensar no será normal ante semejante noticia que le dio a la masa docente de todos el país, sobre esta resta del salario maltrecho que tienen y al cual le saca aproximadamente unos 30 mil pesos (mínimo) del salario a cada uno.

Milei se llenó la boca hablando de la Educación y la necesidad de que los maestros cobren un salario digno y para ello dijo no iba a titubear al momento de elegir entre los que más tienen y quienes más necesitan, pero en los hechos con la anulación del FONID perjudica a los trabajadores de la educación que menos cobran, en beneficio de las clase alta más pudiente.

Es cierto y está muy bien que el presidente haya metido la motosierra en los fondos extrapresupuestarios, los ATN y la masa de dinero ilegal que giraba el kirchnereismo para comprar las manos de los gobernadores e intendentes, que se corrompían abiertamente usando de esos fondos extra presupuestarios, tanto para enriquecerse ellos, como para hacer campaña políticas, comprar voluntades y gastar a manos llenas un dinero que se imprimía sin cesar en papeles cada día con menos valor.

Pero el FONID no son fondos discrecionales que una provincia usa a su antojo, el origen y la finalidad han sido claros y fundados en la necesidad de ayudar al sector docente, muchos de los cuales lo han votado al propio Milei, creyendo en sus palabras de cambio. Sin embargo, también es cierto que el gobierno provincial no podrá, en los acuerdos salariales con el sector docente, aludir a la quita del FONID como condicionante de una oferta salarial acorde a los tiempos que corren.

Es cierto que todos, sin excepción, queremos que el cambio se haga pero nos disgustamos cuando no toca nuestro bolsillo, pero en este caso, quitarle un 10 o un 15% al salario docente, es atentar de manera directa contra los salarios más retrasados del país y se ejecuta en clara contradicción de todo lo prometido, hablado y discurseado por el Presidente en campaña y cuando hizo su mensaje de apertura en el Congreso.

Lo que hizo Javier Milei está mal y se está perfilando como un mandatario más que dice una cosa y hace otra, promete y no cumple, habla de la casta y conchaba a Daniel Scioli, habla de los corruptos y no ha denunciado a un solo ex funcionario kirchnerista, ni a Sergio Massa ni a Alberto Fernández y muchos menos a Cristina Fernández.

En su enfrentamiento con los gobernadores, perjudica a los docentes de todo el país; por su crítica al manejo de la ANSES y el modo de actualización jubilatoria, anuló todo y perjudicó a todos los jubilados del sector público y así sucesivamente. Más que la motosierra, lo que hace MIlei es usar un lanzallamas para matar una mosca. Y produce más daño que soluciones y sobre todo, deja a salvo a los mismos de siempre que dice combatir con uñas y dientes, pero que claramente se ve que de león se transforma en un osito de peluche, cuando se trata de hacer cirugía mayor en el sector donde están los amigos de lo ajeno.

Si ésta va a ser la forma en que se va a conducir Milei su gobierno en el futuro, sin duda va a perder todo tipo de apoyo popular, especialmente de aquellos que no siendo de su partido, lo eligieron para potenciar un cambio que por una vez, comenzara a operar en beneficio de los trabajadores y la gente de menos recursos que viene sufriendo la política populista y discriminatoria desde hace al menos 20 años en la Argentina.

El sector docente del país hoy está sufriendo ese escarnio. Milei usa a los maestros de la Argentina, para castigar a los gobernadores y directamente (no de manera indirecta, precisamente), le pega en el bolsillo a cada docente de la argentina, tratando, como hacía el kirchnerismo, de aleccionar a “los descarriados” con la billetera. El problema, es que acá no se trata de medios, de pauta o de plata oscura que se envía a los amigos para comprar voluntades; acá suprime una parte del salario de todos los maestros de la Argentina y eso, tarde o temprano, lo va a pagar en las urnas. (Agencia OPI Santa Cruz)