¿Por qué los argentinos debemos costear la seguridad de ex presidentes, vices y todas sus familias de por vida?. Otro aspecto de “la casta” con la cual Milei está de acuerdo

(Por: Rubén Lasagno) – En argentina todos los presidente y vices, sin excepción y sus correspondientes familias, gozan de una inmerecida custodia “de por vida”, como si se trataran de Dioses del Olimpo a quienes debemos premiar y preservar de todo mal, aún cuando hayan sido esos mismos, los que han hundido, robado y defaulteado al país.

La pregunta lógica y de rigor que nos hacemos es ¿Por qué todos los argentinos debemos seguir costeando un gasto de esta magnitud, en medio de la emergencia económica, social, de seguridad, de justicia y moral como la que vive nuestro bendito país?. Una vez más encontramos estas flagrantes contradicciones en las que incurren los gobernantes de turno, en este caso Javier Milei, que llora miseria, recorta jubilaciones, afecta a los trabajadores de manera directa en el bolsillo, nos inunda de impuestos, inflación, licúa la moneda y por otro lado, deja intacto los privilegios del sector político, como si para pagar ese costo, se nutriera de fondos de otro lado que no sea el sudor y el sacrificio del laburante, el empresario que arriesga capital y el que se esfuerza pedaleando la bici para llevar pedidos a domicilio o el kiosquero que abre todos los días a las 6 de la mañana.

¿Qué privilegios absurdos, incongruentes con los tiempos que corren, hace que un presidente que llegó con el discurso “anticasta” le haya asegurado a Cristina Fernández que “no se preocupe” porque sus 120 custodios que pagamos todos los argentinos, seguirán allí, intactos, cuidándola a ella y a sus hijos, como si se tratara de una joya imperial a la que debemos resguardar por valiosa e irremplazable?

¿Por qué debemos pagarle una guardia pretoriana a Alberto Fernández quien se fue a vivir a europa, tras ponerse de acuerdo con Milei y firmara un vergonzoso decreto donde obliga al Estado nacional a pagarle de por vida una veintena de personas que cuestan 10 mil euros por día, en España donde reside y lo acompañan en sus desplazamientos, a este verdadero monigote, un autista político y un corrupto que nos dejó en la miseria? ¿Por qué debimos pagarle 119 mil dólares a Mauricio Macri para que recorra el mundo en el 2022, custodiado ¿De qué tienen miedo? ¿De qué hay que protegerlos?.

La visita de Mauricio Macri a la construcción de las represas sobre el río Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El Estado nacional, con el dinero de todos los argentinos, hace un derroche de fondos en estos privilegios inmerecidos e innecesarios, fuera de lugar, tiempo y espacio. Milei sostiene esos privilegios y no solo no los toca, sino que desautorizó a su propia Ministra Patricia Bullrich, cuando ésta anunció la derogación de ese decreto firmado por Fernández 24 horas antes de dejar el cargo.

¿Será porque el jefe de seguridad de la vicepresidente Victoria Villaroel, es quien era jefe de custodia de Cristina?. Sergio Nóbile y Bartolomé Abdala eran del equipo de custodias de CFK, grupo a cargo de Carbone, un histórico guardaespaldas de la vicecondenada.

Es una verdadera vergüenza que mientras los argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes y todos estamos arriesgando la vida y la de nuestros hijos cada que vez que salimos a la calle, por la enorme tasa de criminalidad que hay en el país, una mujer que debiera tener custodios pero no para andar en la calle, sino para que la cuiden tras las rejas, se pasea por el país y el mundo con un séquito de 120 hombres que cubren 24 horas, los siete días de la semana todos los días del mes y cada año, junto a sus dos hijos, quienes también disfrutan de la seguridad paga por los argentinos que somos básicamente idiotas que nos mienten, los votamos, nos siguen mintiendo y solo pensamos cómo vamos a resolverles el problema a los que nos han estafado, acompañando los caprichos, en este caso, de Milei, otro gran pinocho.

Como la medida de sostener éste insólito e infundado gasto en los ex presidentes y vices, ha calado hondo en la opinión pública con clara negatividad hacia la imagen de Milei, el gobierno dice estar buscando “la forma de reducir los efectivos de seguridad” cuando en realidad debería eliminar ese privilegio en todos aquellos que ya no estén en funciones y que si quieren estar seguros, aislados de la realidad que todos los argentinos vivimos día a día, que se la paguen ellos de sus propios bolsillos, ya que también se quedan con una beca de por vida, millonaria e inmerecida, por todo el daño que hicieron cuando estuvieron en el poder.

Obvio no hay diputado, senador ni presidente que potencie la derogación de una ley absurda y de absoluto privilegio como ésta de proveer custodios pagos a presidentes y ex presidentes. Todos, absolutamente todos, responden a una corporación que se autoprotege porque saben que mañana, esos mismos privilegios le tocarán a ellos, es la rueda de la fortuna en la que han transformado a la política de nuestro país que hace muchas décadas dejó de ser un servicio y ya nadie “sale hecho”, como hizo el ex presidente Ilía, cuando dejó la Casa Rosada y volvió a su casita de barrio a trabajar de odontólogo.

Hoy salen del poder millonarios, acomodados, con estatus social, cobrando una jubilación de privilegio y también cuidados de por vida. Y la culpa no es de ellos; pues hacen lo que saben hacer: aprovecharse de leyes y normas que los amparan “legalmente”, porque ninguno de ellos es moralmente sustentable para cambiar este anatema social y político y se sirven de ella como buenos oportunistas que son.

Verdaderos sinvergüenzas: Alberto Rodriguez Saa, estuvo de presidente ficticio por una semana y cobra el sueldo de privilegio que marca la ley absurda; Eduardo Duhalde por su presidencia interina cobrará hasta su último día y después (si lo sobrevive) seguirá cobrando Chiche; otros que cobran: Estela Martínez de Perón, Daniel Scioli, Inés Pertiné (sucesora de Fernando de la Rúa), Amado Boudou, Gabriela Michetti y todos y cada uno de los presidentes y ex presidentes que pasaron por el gobierno nacional, aunque sea, un ratito. (Agencia OPI Santa Cruz)