En épocas de “vacas flacas” los negocios kirchneristas no funcionan. Las Represas son el claro ejemplo de ello. UOCRA amenaza con un cierre total y nadie advierte la caída

(Por: Rubén Lasagno) – Los que leen nuestros artículos sobre los negocios que durante más de 10 años vienen haciendo con el proyecto “Represas Patagonia”, dirán que estamos contra las mismas y en realidad no es así. Carecemos de conocimientos para evaluar lo que conviene o no en materia de generación de energía, por eso nos remitimos permanentemente a fuentes oficiales y profesionales, como así también a la documentación existente del proyecto, a los datos fácticos que contradicen el discurso oficial y como lo hicimos en épocas de pandemia, a informar a la opinión pública de la manera que se ha usado al proyecto Represas para licuar fondos públicos de manera permanente, desde hace más de 10 años.

Ni siquiera el desarrollo y el avance del proyecto, permite visualizar que el emprendimiento, a pesar de haber perdido plata en todo este tiempo, tiene un nivel de ejecución aceptable.

Más de 10 años y solo un 25% de construcción del complejo, demuestra por sí mismo esto que decimos al comparar el tiempo (11 años), el costo total calculado de 5 mil millones de dólares y la cantidad de avance que tiene el proyecto en total, 25%.

¿No la vieron venir o no les importó?

La situación del proyecto Represas Patagonia es crítica, por cuanto ha llegado un gobierno nacional que ha cortado todo tipo de fondos los cuales drenaban hacia bolsillos desconocidos, en un marco de la “legalidad” que el kirchnerismo le daba a la obra pública, tras la cual se conformaba un sinnúmero de negocios supermillonarios que por años pagamos todos los argentinos, quienes ayudamos a engordar los bolsillos de pseudos empresarios y enriquecer a alcahuetes y oportunistas.

Sin embargo, ninguno de los interesados en lucrar con éste y otros proyectos (como YCRT y la Usina 24’Mw, por poner dos ejemplos en Santa Cruz) les interesó al menos, sostener en la realidad las mentiras de sus discursos y promover el avance de las obras y/o los proyectos, para que al menos, en un país donde se acepta mansamente la corrupción, alguien tuviera la estúpida excusa de la autocompasión, al repetir el viejo slogan “Roban pero hacen…”; ni siquiera eso podemos decir que tuvieron en cuenta en el caso de las represas sobre el río Santa Cruz.

Siguen tensando la cuerda

Tras las reuniones que han mantenido la UTE Represas Patagonia, la UOCRA y autoridades de Energía de la Nación, sin ningún resultado positivo más allá de manifestaciones coordinadas de las empresas y el sindicato de la construcción, el gremio de Gerardo Martínez al paro total de actividades iniciado hace unos días en los obradores de las represas, se suma la decisión de la Comisión interna del sindicato que determinó que a partir de las 12:00hs “tomarán medidas drásticas” y por tal motivo cerrarán la obra.

UOCRA hace un llamado a las empresas de servicios (ambiental, de transporte, vigilancia, inspección o fuera de convenio etc) porque desde este mediodía la UOCRA impedirá que nadie entre a la obra, pero también que nadie salga, rematando “Todos los que quieran, se podrán ir hoy (por ayer martes 5) o en el transcurso de la mañana (hoy miércoles 5)”.

No es la primera vez que la UOCRA incurre en este delito, pero sin duda no existen resortes de la justicia que obligue y castigue a los perpetradores de este verdadero “secuestro” de personas en el complejo Represas, al impedir, no solo que las personas ingresen, como ocurre cuando hay un bloqueo en este tipo de medidas de fuerza, sino que impiden “salir” a las personas, reteniéndola de forma ilegal dentro de los obradores.

Desesperación y colapso

Lo venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo: ninguno de los actores (ni la UTE ni los sindicatos) quisieron advertir (o no les importó) que el proyecto se extendóa en el tiempo (11 años) insumía miles de millones de dólares y que los fondos desaparecían sin visualizarse ninguna contraprestación ni avance proporcional de la obra. Nadie creyó que algún día se iba a terminar.

Ni siquiera Mauricio Macri tuvo la decisión de cortar los fondos a Represas, por el contrario usó la misma para hacer campaña y sostener, mínimamente el negocio de la UTE Represas Pâtagonia, los chinos y la UOCRA que llenaba de banderas los fotogramas de él, Eduardo Costa y sus funcionarios, cuando visitaban la represas para la foto política.

El actual gobierno cortó el puente de plata y todo se desplomó. La UTE reclama en la mesa del gobierno nacional y a través del sindicato que presiona con medidas de fuerzas, que en vez de ayudar, ahondan aún más el problema y ante la desesperación de los actores que ven perdida la oportunidad de seguir lucrando con el proyecto (al menos por el momento) toman medidas que no ayudan, sino, por el contrario, aceleran el colapso, ante un gobierno con decisión propia y la voluntad de no seguir alimentando los bolsillos de la corrupción, mientras el país se endeuda con los chinos a costa de generaciones futuras, solo para mantener el status quo de un proyecto cuyo costo-beneficio para el país es insalvable y está fuera de toda consideración lógica. (Agencia OPI Santa Cruz)