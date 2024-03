Judiciales piden incremento en partidas presupuestarias a la Justicia

El gremio que nuclea a los trabajadores judiciales de Santa Cruz pedirá al gobierno provincial que incremente las partidas presupuestarias al Poder Judicial para que se mejore la oferta salarial durante el 2024.

En un comunicado señalaron que “sin mayores recursos, los trabajadores no podrán mejorar sus sueldos alicaídos por la alta inflación”.

En el marco de una reunión de paritaria el lunes pasado entre los Judiciales y el Tribunal Superior de Justicia, la dirigencia gremial repudió el aumento de salarios que dispuso el máximo tribunal por resolución dado que es “violatoria de la negociación colectiva y es un ajuste para el bolsillo” de los trabajadores.

Allí indicaron que “la inflación que supera el 40% en los dos primeros meses del año y que se incrementará cuando se conozcan los datos del mes de febrero, licuaron los salarios que lejos están de poder alcanzar a los costos de la canasta básica patagónica”.

“Sin más presupuesto, no solo no se podrá brindar un correcto servicio de justicia, sino que será imposible mejorar los sueldos que no se condicen con la realidad actual” indicaron. (Agencia OPI Santa Cruz)