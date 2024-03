Nuevo esquema de subsidios a la energía: ¿Quiénes perderán el beneficio?

El Gobierno nacional ha establecido un nuevo esquema de subsidios a la energía que determina que las familias con ingresos superiores a $790.000 mensuales perderán estos beneficios durante el invierno. Esta medida responde a la necesidad de redefinir los criterios de asignación de subsidios y asegurar que estos lleguen a quienes más lo necesitan.

El tope de consumo para un “grupo conviviente” de entre 3 y 4 personas en la región bioambiental “Templada (3)” será de $790.000 mensuales. Sin embargo, cualquier usuario que destine menos del 10% de sus ingresos a los servicios energéticos no estará subvencionado, aunque puede haber excepciones dependiendo del decil poblacional al que pertenezca.

El nuevo esquema, que reemplaza a la segmentación de tarifas, será implementado en mayo y busca ajustar los subsidios según las condiciones climáticas y los ingresos de los hogares. Por ejemplo, para la región más poblada del país, el consumo promedio de gas es de 71 m3 mensuales y de electricidad es de 165 kWh mensuales para un grupo de entre 3 y 4 integrantes.

Además, se establecen criterios de exclusión, como la prohibición de haber comprado moneda extranjera en los últimos 3 meses, no haber realizado viajes al exterior a países no limítrofes en los últimos 5 años, y no tener un vehículo con menos de 5 años de antigüedad, entre otros.

Estos montos se irán actualizando de acuerdo con la evolución de la inflación y los salarios, asegurando que los subsidios se asignen de manera justa y eficiente. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA