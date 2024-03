Europa debe prepararse para la guerra si quiere la paz, advierte Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hecho una advertencia contundente sobre la situación en Ucrania, instando a Europa a prepararse para la guerra si busca asegurar la paz en la región. En una entrevista televisada el jueves, Macron caracterizó a la Rusia de Vladimir Putin como una adversaria que no se detendría en Ucrania si derrotaba a las tropas de Kiev en el conflicto que ya lleva dos años.

Las declaraciones de Macron generaron polémica, especialmente después de que el mes pasado sugiriera que no podía descartar el despliegue de tropas terrestres en Ucrania en el futuro. Si bien muchos líderes tomaron distancia al respecto, algunos, especialmente en el este de Europa, expresaron su apoyo a la postura del presidente francés.

“Si Rusia gana esta guerra, la credibilidad de Europa se reducirá a cero”, enfatizó Macron durante la entrevista. Subrayó la importancia de que Europa no estableciera líneas rojas, ya que esto podría ser interpretado como una señal de debilidad por parte del Kremlin, lo que animaría a Rusia a seguir adelante con su invasión de Ucrania. Macron se negó a proporcionar detalles sobre cómo podría ser un despliegue en Ucrania, argumentando que tenía razones para no ser preciso y que no daría visibilidad a Putin.

El presidente francés aclaró que Francia nunca iniciarían una ofensiva contra Rusia y que París no estaba en guerra con Moscú, a pesar de los ataques lanzados por Rusia contra intereses franceses dentro y fuera de Francia.

Macron también destacó la difícil situación en la que se encuentra Ucrania sobre el terreno y la necesidad de un mayor apoyo de los aliados. Además, expresó su esperanza de que llegara el momento de negociar la paz con un presidente ruso “sea quien sea”, contemplando por primera vez la posibilidad de que Putin ya no esté al mando en Rusia.

La advertencia de Macron subraya la gravedad de la situación en Ucrania y la importancia de la unidad y la firmeza por parte de Europa frente a la agresión rusa. Sus declaraciones también resaltan la necesidad de encontrar soluciones diplomáticas para poner fin al conflicto y restaurar la estabilidad en la región. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA