(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – La reunión de los gobernadores en Puerto Madryn hace una semana atrás, solo sirvió para lucir los aviones sanitarios en los cuales se mueven los mandatarios provinciales a costa del erario público, como si fueran jeques árabes, solo porque provienen de provincias petroleras; pero no lo son.

Recordemos que esta reunión fue producto del enojo de los gobernadores patagónicos por el recorte de fondos del gobierno nacional y el “liderazgo” de esta movida “federalista” la llevó adelante Ignacio Torres, Gobernador de nuestra provincia de Chubut.

Con un discurso desafiante, estridente, coherente en partes, pero exagerado en tono y blandiendo una amenaza impracticable, Ignacio Torres antes del cónclave, logró los dos minutos de fama necesarios para que su entorno se frotara las manos pensando en el “pico de popularidad” que ganaba nuestro ignoto gobernador recién asumido, que parecía bajando de Sierra Maestra ante los micrófonos que le acercaban los grandes medios, para patotear al gobierno nacional, amenazando con “cerrar las válvulas”, “las refinerías” y cortarle la provisión de petróleo a la Nación, como si se tratara de un estado confederado y planteando un derecho del cual carece nuestra provincia y porque, además, es técnica, legal y logísticamente imposible que lo pudiera hacer y es esto último, precisamente, lo que redujo su postura discursiva beligerante, a una ridícula maqueta de la realidad que pretendía defender.

Y como si esto fuera poco, apareció el inefable Gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, a quien cualquier colectivo le queda bien si de oponerse al gobierno nacional se trata, dado que este kirchnerista con algunas manchas en el guardapolvo, se siente afectado por el recorte de los ATN y el peligro de que la Ley de Promoción Industrial, que tantos bolsillos engordó durante años, corra peligro de muerte.

Y Melella, para no ser menos, dijo que cerraría el gas para dejar al país al borde de una crisis energética, cuestión que tampoco es posible, pero sin embargo, tuvimos que escuchar cualquier cantidad de barbaridades de estos dos gobernadores quienes por un par de días simularon ser el Ché Guevara, pero sin barba.

Y si bien antes de convocar a la reunión de sus pares, Torres y Melella lucieron como unos verdaderos payasos, blandiendo una grandilocuencia innecesaria y aparatosa desde sus propias provincias, esa impostura los dejó en ridículos, cuando en medio de la reunión de mandatarios patagónicos se comportaron como mansas ovejitas, encolumnadas tras un discurso mesurado, moderado y conciliador.

El único gobernador que lució coherente, fue el de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien antes durante y después siempre apostó al díálogo y si bien en los momentos previos se supo que el santacruceño no acudiría al evento, una de las condiciones necesarias para asistir, fue, precisamente, ser coherentes, firmes, pero no confrontativos con el gobierno nacional generando amenazas incumplibles y sostener la posición patagónica, dentro de los límites de la cordura.

Ignacio Torres el Gobernador de Chubut – Foto: Prensa Gobierno

Y Torres que que fue cultor de la amenaza “Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver” o ante los micrófonos de Radio Mitre cuando dijo “No estamos hablando de una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia. Acá no se trata de un tema político partidario, sino de un tema de profunda preocupación ante una avanzada, un desprecio pocas veces visto a un esquema federal, a las provincias” hasta la frase “El ahogo financiero que está haciendo el Gobierno nacional es adrede y extorsivo. Es un conflicto que iniciaron ellos y yo no puedo permitir que nos lleven puestos“, quedaron licuadas y mostraron el lado patético del mandatario provincial, quien, al salir de la reunión de gobernadores y ante los mismos micrófonos que un par de días antes lo habían registrado como un rebelde sin causa, dijo “Quien quiera poner una pelea una falsa grieta inconducente de un estado nacional contra los estados provinciales, no entiende nada, porque esas son discusiones arcaicas, son discusiones antiguas. La discusión que tenemos que dar nosotros es con una mirada futuro de cómo podemos hermanarnos como provincia, para que el país salga adelante” (¿?).

“Nachito”, como les gusta decir a algunos periodistas siempre tan dispuestos a hacer ídolos de barro de cualquier personaje que se hace el “picante”, no solo tuvo que bajar los decibeles de su mensaje patagónico-independencista, sino que debió cambiar la partitura y escribir otra canción, solo que a la luz de los acontecimientos quien “no entiende nada”, no son aquellos que asistieron a la pelea inaudita que comenzó él solo contra el gobierno nacional con olor a estudiantina de otros tiempos; es el propio Torres el que no entendió cómo es el juego político y en qué consiste la República, donde un gobernador es un actor importante, pero el presidente tiene mayor jerarquía y se deben respetar sus decisiones más allá de plantear sus desacuerdos de manera civilizada, firme pero respetando la institucionalidad que impone la democracia.

Ignacio Torres y a la par Gustavo Melella, jugaron un papel de payasos públicos enojándose con el gobierno central, amenazando inútil e ilegalmente con algo que jamás podrían haber llevado a cabo y como si eso fuera poco, retrocediendo cien pasos después que los otros gobernadores patagónicos les hicieron ver que hacerse el guapo no es bueno para las relaciones políticas y solo sirve para los medios y la troupe de infradotados que lo rodean, quienes por un momento soñaron con “Nachito Presidente 2027” y hoy parece estar incluídos entre los que, como dijo el gobernador de Chubut, realmente “no entienden nada”. (Agencia OPI Chubut)