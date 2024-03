Aumenta el stock de deuda pública en febrero US$ 386.537 millones

En febrero, el stock de deuda pública bruta experimentó un incremento, ascendiendo a US$ 386.537 millones. Este aumento, a pesar de los pagos de deuda realizados el mes pasado, se atribuye principalmente al ajuste de la deuda en pesos atada a la inflación.

Según registros de la Secretaría de Finanzas, el stock de deuda en febrero representa un aumento de US$ 5.265 millones con respecto a enero, cuando se situaba en US$ 381.272 millones. Este incremento se debe al crecimiento de la deuda en moneda local en US$ 14.012 millones, contrarrestado por una reducción en la deuda en moneda extranjera en US$ 8.753 millones.

En términos porcentuales, la deuda en pesos representa el 32,51% del total, mientras que la deuda en moneda extranjera abarca el 67,49%. En febrero de 2023, estas proporciones eran del 34% y 66% respectivamente.

Durante enero y febrero, la deuda en pesos experimentó un aumento significativo debido a la colocación y variación de bonos y títulos ajustables por CER (inflación) o dollar linked. La deuda ajustable por CER pasó de US$ 46.143 millones en diciembre a US$ 74.662 millones en febrero.

La Oficina de Presupuesto del Congreso señala que más del 90% del endeudamiento en pesos está contraído en bonos CER o dollar linked.

Cabe destacar que este nivel de deuda no incluye la de las provincias ni del Banco Central.

En cuanto a las reservas del Banco Central, estas finalizaron febrero con un saldo de US$ 26.690 millones, registrando una caída de US$ 951 millones respecto a enero. Esta disminución se atribuye a pagos realizados a organismos internacionales, incluyendo al FMI y a la CAF, así como a pagos de bonos en moneda extranjera. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA