Crisis económica impacta en el consumo de carne vacuna

Caída del consumo interno y aumento de exportaciones marcan la tendencia del mercado.

La economía enfrenta nuevos desafíos, y esta vez el sector cárnico se ve afectado por la crisis que golpea los bolsillos de los ciudadanos. Según los últimos informes de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna ha experimentado una preocupante caída del 9,3% en febrero pasado, en comparación con el mismo período del año anterior.

Los datos revelan que el consumo por habitante ha descendido de manera significativa, ubicándose en 44,6 kilos por persona, frente a los 49,2 kilos registrados en febrero de 2023. Esta tendencia a la baja se suma a un contexto de inflación persistente, donde a pesar de una leve disminución mes a mes, el consumo interno de carne vacuna no logra repuntar.

Miguel Schiariti, titular de Ciccra, advierte sobre los desafíos que enfrenta el sector: “Esto tiene que ver con los primeros meses del año pasado, donde el consumo aumentó porque el precio de la carne no varió y el precio del novillo en el MAG [Mercado Agroganadero de Cañuelas] aumentó un 10%. Si bien no se observa una caída tan fuerte en el consumo, probablemente esto empezará a notarse después de marzo. Por cierto no habrá ninguna explosión ni en el precio ni en la falta de hacienda”.

Una de las causas atribuidas a esta disminución en el consumo de carne vacuna es el creciente protagonismo de la carne de cerdo, que se presenta como una alternativa más accesible en términos de precios para los consumidores argentinos. Según el último informe del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), los precios de los distintos cortes de carne vacuna han experimentado un aumento del 4,2% en febrero de 2024, mientras que el valor del pollo fresco ha subido un 5,4%, y el precio del pechito de cerdo ha mostrado una caída del 2,2%.

Por otro lado, las exportaciones de carne vacuna han mostrado un comportamiento mixto. Si bien en enero pasado se registró una disminución del 2,4% en el volumen exportado en comparación con diciembre de 2023, las ventas al exterior fueron un 13,5% mayores en comparación con enero de 2023, señalando una recuperación en este aspecto.

En cuanto a las perspectivas para el resto del año, el consultor ganadero Víctor Tonelli pronostica una caída en la faena y un aumento en las exportaciones, lo que podría mantener la presión sobre el consumo interno, que podría descender aún más hasta alcanzar niveles de alrededor de 45 kilos por habitante. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA