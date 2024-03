¿Qué parte de “nunca lo van a cumplir”, no entendió el Gobernador Vidal?. Inocente no es, con lo cual, todo se resume a pura demagogia política

(Por: Rubén Lasagno) – En una nota emitida por los medios oficiales del gobierno provincial, el Gobernador Claudio Vidal resume todo un palabrerío estéril que sigue al enunciado periodístico, con la frase “Le pido a la UTE Eling que acate la conciliación obligatoria”.

El mandatario hace mención a la Conciliación dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, ante el conflicto generado en las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, donde, por falta de pago de los salarios a los trabajadores de la construcción, llevó a la UOCRA a instalar un paro total debido a que, la UTE, inició un plan de despidos con telegramas destinados a los subcontratados, debido a que no recibe fondos nacionales para su ejecución en sueldos, mantenimiento de obra y construcción.

Ahora bien, el mensaje que dio el Gobernador Claudio Vidal, no solo lo deja en ridículo por lo absurdo que resulta pensar que quien fuerza el error es un avezado sindicalista del petróleo, quien de esto sabe bastante, sino porque además, previo al dictado de la Conciliación Obligatoria de la provincia, dimos las razones por las cuales dicho acatamiento de parte de la UTE era impracticable e imposible de llevar a la práctica.

Yo te lo dije

24 horas antes que el gobierno decidiera “presionar” a la UTE para volver atrás con los despidos, en nuestro informe dijimos:

“...al dictar (el Ministerio de Trabajo provincial) la conciliación, debería retrotraerse la situación laboral en Represas; la UTE debería tomar a todos los trabajadores despedidos, comenzar la actividad normalmente y la UOCRA levantar el paro. Pero todo esto es ficticio, impracticable y absolutamente irrealizable, no por falta de voluntad de las partes, sino porque existen cuestiones que exceden a la UTE, a la UOCRA y al gobierno de la provincia. La UTE no tiene plata ni para pagar un solo día de trabajo en Represas y la UOCRA no puede hacer trabajar a la gente gratis y sin cobrar. En ese marco ¿Cómo podría el Ministerio de Trabajo de Vidal dictar una Conciliación Obligatoria, que a la vista es imposible de poner en práctica?”.

Y aunque cueste creer, la dictaron igual.

Pasadas 48 horas de la aplicación por parte del Ministerio de Trabajo de la conciliación nada ocurrió; era obvio que la UTE jamás iba a poder cumplir la orden, aún queriendo hacerlo, porque no tiene plata, no tiene fondos y es una subcontratista que no decide nada al respecto. Entonces, si después de alertar a los lectores que si esto sucedía la lectura que debíamos hacer era otra, el gobernador insistió en dar el paso en falso: dictó la conciliación, algo que deviene en abstracto porque nadie la puede acatar (ni UOCRA ni la UTE) por razones que los superan. ¿Qué busca Vidal? ¿Subirse a la demagogia política de quien grita sabiendo de antemano que nadie le va a responder, pero insiste para que parezca que hace algo por los trabajadores de la provincia?

Vidal pidió que “la UTE (Eling) no se convierta en un impedimento para que continúe la obra” e indicó que “a diferencia del gobierno anterior, que prefería defender a la empresa Electroingeniería, yo defiendo a los trabajadores, al pueblo de Santa Cruz y mi país. Acá lo más importante es el bienestar, el desarrollo y el futuro de los argentinos y no el beneficio de una empresa, tenemos que pensar en las prioridades que tenemos como Nación.”

Raro, muy raro el razonamiento de un ex dirigente sindical que conoce especialmente el mecanismo y comete este error fingido de aparecer como un luchador sin posibilidad de victoria y aún así, insiste y manda a su Ministro de Trabajo a solicitar una medida impracticable y luego sale por los medios sorprendido porque la UTE incumple la orden.

¿Y si lo hace?

La última de Claudio Vidal fue la de viajar a Buenos Aires con los intendentes de la cuenca carbonífera, para solicitarle al Ministerio de Energía (y al presidente específicamente) que no privatice YCRT y la usina de Río Turbio.

Hasta ahí se puede entender la preocupación del gobernador en base al compromiso adoptado ante los trabajadores de hacer todas las gestiones posibles para evitar la privatización del yacimiento, pero lo que no se ha dicho francamente y lo han deslizado en algunos medios de prensa, es la posibilidad de que YCRT pueda ser pasado a la órbita provincial, mediante alguna figura jurídica que (seguramente) Milei rápidamente ayudará a buscar.

Esto implicaría un serio error en todos los aspectos. Si Santa Cruz se va a hacer cargo de la mina de carbón, aportando de su presupuesto el sostenimiento de salarios y funcionamiento del yacimiento, todos los santacruceños terminarán sosteniendo con sus impuestos un sistema de producción altamente oneroso, donde cunden los privilegios, los salarios desmedidos, la inversiones multimillonarias y sin horizonte de autosustentación; demás está decir que si no lo han podido desarrollar mientras los fondos llovían como maná del cielo con el poder garantizado por 20 años entre Nación, provincia y municipio, menos lo harían si la provincia asume un compromiso de control y producción, lo cual terminaría haciendo que el costo recaiga sobre todos los santacruceños y solo serviría para afianzar el poder político del gobernador, con la mirada puesta en una posible reelección a futuro.

Nadie imagina que una provincia donde el gobierno repite que “no hay plata”, mezquina la actualización salarial a los trabajadores estatales, tiene serias deficiencias en los servicios de salud, Educación, infraestructura, etc, se haga cargo de un pasivo impresionante como es YCRT con cargo a los santacruceños, solo para abonar a la demagogia de un discurso tan increíble como éste de dictar una conciliación obligatoria que de hecho era, a toda luz, una medida imposible de ser obedecida o la inentendible salida de YPF de Santa Cruz, sin que el gobierno de Claudio Vidal pida la reparación del pasivo ambiental que asciende a más de 3.500 millones de dólares y que Chubut, al revés de nuestra provincia, sí incluyó dentro de la negociación de las áreas a traspasar de Nación a los estados patagónicos de Santa Cruz y Chubut, (Agencia OPI Santa Cruz)