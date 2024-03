La cocina de un delito. Personajes y empresas detrás del fraude al Ministerio de Trabajo

La denuncia del actual Ministro de Trabajo de la provincia, Julio Gutiérrez por una estafa millonaria realizada a ese organismo por parte de Romina Silva, la ex secretaria del ex ministro anterior Teodoro Camino, tiene ribetes de historieta y aquí vamos a develar algunos datos internos de esta maniobra que básicamente consistió en que esta mujer, mediante una doble cuenta que tenía el Ministerio, luego que dejara la función (a partir del 10 de diciembre), siguió comprando repuestos de vehículos a la concesionaria Toyota, por una suma superior a los 28 millones de pesos, lo cual era cargado al Ministerio de Trabajo, quien pagaba las facturas de una mercadería que nunca entraba en el Estado provincial, sino que iba a parar a un galpón propiedad de Silva y su esposo Fernando Villa, donde funciona una empresa en zona del parque industrial de la ciudad, denominada “Cielos Patagónicos, Viviendas Industrializadas”.

Quienes acarreaban las autopartes fueron detenidos por la policía, no así los directamente involucrados en la defraudación al Estado, Romina Silva y Fernando Villa, su esposo. Ambos siguen libres.

Julio Gutierrez declaró “La principal autora de todo esto es la anterior secretaria del ministro de Trabajo de la gestión anterior. En la época cuando se hizo la transición donde me tocó trabajar, no nos entregaron claves, ni plataformas, ni cuentas que tenían que ver con cuestiones de mantenimiento y servicios”.

La cocina del fraude y los personajes

Fernando Villa, esposo de Romina Silva, es hijo de Villa, quien se desempeñaba en Vialidad Provincial en la gobernación de Néstor Kirchner. Cuando asumió como Presidente de la Nación, Villa lo acompañó a Buenos Aires y allí armó una empresa a la que puso de nombre “Construcciones Austral” (al revés de Austral Construcciones) y hacía allí lo mismo que en Santa Cruz hacia Carlos Fabián Kirchner, primo segundo del entonces Presidente, quien ostentó en varias oportunidades su apellido para ganar dinero.

En Río Gallegos Kirchner, estaba dedicado a la fabricación de mosaicos y a la obra pública, una empresa vinculada a él fue denunciada por el radicalismo en el Concejo Deliberante por sobreprecios.

La primera sociedad que constituyó Carlos Fabián Kirchner fue en 2008 bajo el nombre “Emau S.A.”, empresa dedicada a la administración de inmuebles, terrenos y a la construcción, vinculada a la firma Emprendimientos Australes S.A. una constructora local (todos muy afines a colocarle Austral a los nombres). Ambas compañías compartían la misma sede social, Libertad 177. En el directorio de las dos empresas estaba su socio principal Mercedes Valencio.

Fernando, un clon

Emulando a Fabián, Fernando Villa, el sospechado por el fraude al Ministerio de Trabajo durante años, mientras gobernaba CFK, se dedicó a realizar viviendas, veredas, cordones cunetas, cercos etc, todo lo que ordenaba y pagaba Nación en la provincia; todo lo construía Villa, quien además, debido a los contactos políticos, extendía su jurisdicción a cualquier lugar del país donde el FPV desde el poder, pusiera fondos para obras como en el Chaco, Misiones, etc.

Cuando CFK perdió contra Mauricio Macri, Fernando Villa regresó a Río Gallegos, donde adquirió un terreno municipal en la zona industrial camino a Río Chico y allí construyó un enorme galpón, en el cual funciona la empresa “Cielos Patagónicos, Viviendas Industrializadas” cuyas instalaciones fueron allanadas por orden judicial y donde el viernes pasado encontraron repuestos, cubiertas y autopartes, producto del ilícito.

La cocina de un delito. Personajes y empresas detrás del fraude al Ministerio de Trabajo

Las fuentes judiciales consultadas por OPI admiten que la empresa ha tenido innumerables problemas económicos y se presume que estaría blanqueando dinero, aunque aún no han podido precisar la procedencia, vinculándolo con la Iglesia Bettel, bajo sospechas del mismo delito, de lo cual nos ocuparemos en otro informe.

Villa tuvo serios problemas con “Machi” Mercado, delegado de la UOCRA detenido por enfrentamiento en una balacera contra otra facción de su sindicato. Ciertamente cuando salga de prisión, Villa deberá enfrentar una seria diferencia con Mercado, por una deuda que le reclaman y por la cual la Iglesia fue pintada en el exterior varias veces con leyendas amenazantes.

Hoy Fernando Villa vive en El Chaltén y viaja a Buenos Aires a atender negocios. Ambos, Villa y Silva, manejaban todo en el Ministerio de Trabajo en épocas de Teodoro “lalo” Camino. El hijo de Romina Silva hace 20 años está designado en el Ministerio de Trabajo

Tras el delito

Además de las detenciones que hicieron en la vía pública y los allanamientos ordenados por la justicia sobre las instalaciones de Villa y Silva, ambos fueron puestos bajo vigilancia por parte de la policía provincial, sin embargo, el juez nunca liberó sus detenciones, a pesar de la cantidad de pruebas y documentación obrante en el juzgado. Romina Silva, viajó a zona norte y la policía la tenía bajo vigilancia esperando la orden de la Justicia para detenerla, lo cual no ocurrió, al menos hasta el momento.

¿Yo señor?, no señor

Hoy el ex Ministro Teodoro Camino, sacó una nota en redes sociales donde se despega de cualquier sospecha sobre el ilícito cometido por su ex secretaria, asegura que no tiene nada que ver con los delitos denunciados y dirigiéndose al Ministro actual le recuerda que se conocen desde hace muchos años y él (Gutierrez), sabe que (Camino) no se quedaría con un solo pesos que no le correspondiera. (Agencia OPI Santa Cruz)