La Armada Argentina interceptó un barco Chino pescando ilegalmente

El Ministerio de Defensa anunció hoy que la Armada Argentina llevó a cabo la interceptación de un barco chino que estaba pescando ilegalmente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, también conocida como Mar Argentino. El incidente tuvo lugar durante operaciones de vigilancia y control marítimo realizadas el martes por la noche.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa, el barco pesquero chino fue detectado navegando dentro de la jurisdicción argentina a baja velocidad y con su sistema de identificación automática (AIS) apagado. Tras ser contactado por radio, el barco aumentó su velocidad, activó su identificador y cambió su rumbo para salir de la zona de jurisdicción argentina.

Durante la persecución, el barco chino no respondió a los llamados del buque militar argentino, aunque posteriormente lo hizo una vez que cruzó la línea de las 200 millas náuticas, comunicándose en un inglés deficiente. Tras varias horas de comportamiento no cooperativo por parte del barco pesquero, se logró realizar una inspección visual que no encontró evidencia de pesca reciente.

El Ministerio de Defensa informó que se ha reforzado el operativo de vigilancia y control marítimo en la milla 200. El ministro de Defensa, Luís Petri, supervisó personalmente los operativos desde un avión Hércules. Además, la corbeta ARA “Espora” se ha unido al patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero” para intensificar los esfuerzos de protección de los intereses nacionales en el mar.

El objetivo principal de estos controles es evitar que buques extranjeros operen sin permiso en la Zona Económica Exclusiva de Argentina y detener las actividades ilegales de depredación de recursos naturales del país. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA