UNIRSE al relato repleto de falacias y delirios. Un culto al personalismo de Alicia que continúa Vidal. Un cartel de propaganda Estado-mineras oscuro y sin control

En años en que la minería irrumpía en Santa Cruz, las mineras compraban paz social y voluntades, especialmente en los pueblos donde impactaba la actividad, mediante “donaciones a los municipios”, que a veces ni siquiera lograban cubrir necesidades básicas con dineros que nadie rendía o en algunos casos, como denunciamos en su momento, terminaba en camionetas que usufructuaban los intendentes de manera personal, arreglos de algún gimnasio o colaboración para el arreglo de calles de tierra, con máquinas de la operadora y hasta obras la casa particular de los jefes comunales.

Te puede interesar: Minera Newmont. Medida ejemplar del gobierno provincial, sin embargo, no está claro aún, si triunfará el valor de la vida humana o los intereses empresarios

Cuando era gobernador Daniel Peralta, quiso gravar con un “impuestos inmobiliario” del 3% a las mineras que explotaban oro y plata en Santa Cruz, cuyas regalías eran absolutamente una nimiedad, a la par del valor de lo extraído. Obviamente desde la Cámara de Diputados sepultaron aquel intento de cobrar un canon minero mayor al magro 1,5% que pagaban a la provincia y como respuesta corporativa, fue el propio diputado provincial de ese momento, Leonardo Álvarez, quien tenía (y aún tiene) sus empresas trabajando en los yacimientos, quien se opuso fervientemente a ese impuesto, ejerciendo la actividad de lobysta en favor de las multinacionales; finalmente el proyecto no prosperó.

El 21 de junio del año 2016 Alicia Kirchner le encontró una vuelta más al tema y decidió darle una forma más “institucional y ordenada” a los aportes de las empresas mineras a la provincia creando el denominado “Fondo Fiduciario Público UNIRSE” mediante Decreto 1188/16, destinado a una amplísima gama de inversiones que van desde la compra de insumos para un Ministerio, hasta una obra de infraestructura en cualquier lugar de Santa Cruz. Esto, claro está, le ha dado al gobierno, un manejo discrecional de fondos, sumado a la falta de control que ha caracterizado a las gestiones de Kirchner, deja mucha tela para cortar en el análisis de este fenomenal recursos de los “Fondos fiduciarios”, otro emblema K como “las cooperativas”, usados como pozo común durante dos décadas, sin control, tal como han trascendido a nivel nacional de las investigaciones judiciales que se han conocido.

El cuadernillo del Fondo UNIRSE, condensa un compendio de mentiras y delirios coloridos, mapeados y con fotografías de buena calidad, repartidos en 58 páginas que hablan sobre, obras, equipamientos, promociones etc, lo cual, visto en perspectiva y en base a la particular trascendencia y protagonismo que toma su creadora, la ex gobernadora, es prácticamente un “culto a la personalidad de Alicia”, con la clara intención de la hermana del ex presidente, de pasar a la posteridad como una estadista con enorme dedicación y esmero por la organización administrativa y financiera de Santa Cruz a través de la promoción de obras, emprendimientos y compras de todo tipo, muchas de las cuales han sido de dudosa factibilidad y en otro casos de poca utilidad pública y ausentes en los informes semestrales que el gobierno está obligado a presentar, con un desglosado detallado de inversiones y debe ser enviado a la Legislatura cada seis meses, tal como lo marca la ley 3746.

UNIRSE al relato repleto de falacias y delirios

El documento de creación de este Fondo, subscribe concretamente el acuerdo con Minera Santa Cruz, empresa Oro Plata SA y Cerro Vanguardia SA y en su Artículo 4 expresa claramente que la reglamentación de la ley creará un organismo de contralor integrado por un parlamentario de la mayoría parlamentaria, uno de la minoría y deberá incluir una cláusula que prevea la realización de un informe semestral a la Cámara de Diputados donde se indica la asignación y distribución.

Luces y sombras

Tenemos en nuestro poder las rendiciones del Fondo Fiduciario UNIRSE marzo/2022 a Agosto/2022 y el correspondiente al semestre septiembre 2022 a Febrero 2023.

Analizados los mismos, consta que están rendidos los requerimientos de dinero y también se detallan quienes lo recibieron, pero ese detalle le ha permitido establecer a quienes debieron controlar los gastos y sus aplicaciones, que al 70% de esos fondos se le dio un fin distinto al apuntado allí.

Algunos de los casos más destacados que podemos resaltar, son los fondos asignados en tres oportunidades distintas; para construir las veredas de El Chaltén en el año 2018 y se pagaron tres veces al igual que el jardín de infantes de esa misma localidad, pero el caso más representativo que pudimos rescatar fue el convenio específico entre el IDUV y la municipalidad de Río Gallegos (Expediente 62362/IDUV/2023) para la construcción de obras básicas y pavimento en la calle 22 por $ 304.113.506,00.

UNIRSE al relato repleto de falacias y delirios

Esta obra está pagada en forma completa y recién hace siete días el intendente Grasso inauguró un primer tramo entre la calle 13 y la ruta nacional Nº 3 que va a Chimen Aike, cuestión que oportunamente fue denunciado por la concejal Ojeda. En este sentido, resalta una constante que se advierte en todos los convenios del programa UNIRSE: la falta de control de las obras o programas para sus destinos proyectados y el destino al cual se destinan las partidas concretamente.

Unirse en todo, menos en los números

El Vocal por la minoría del Tribunal de Cuentas Javier Stoessel en el año 2018 generó un informe donde señaló que de un total de inversiones superior a los 562 millones de pesos incluidos en el Fondo Unirse, se habían aprobado 31 proyectos por 487 millones, estaban en evaluación otros 11 proyectos por 93 millones y que los montos asignados en los últimos 3 años (201672017 y 2018), superaba los mil millones de pesos de lo cuales solo se habían rendido del 30%; es decir que el 70% de los Fondos UNIRSE, permanecen en las sombras y las sospechas, con lo cual transforma una herramienta en teoría ordenadora de recursos y administradora de fondos aportados por empresas privadas, en una caja de sospechosa arbitrariedad política, que ha sido mencionada como caja política para (junto a los ATN de aquellos años), manejar la voluntad de los intendentes y hacer campañas políticas.

Vidal y su primera rendición

En poco tiempo más, el actual gobernador Claudio Vidal va a tener que rendir el Fondo UNIRSE, ante la Cámara de Diputado y allí, veremos con total claridad si se prosigue con la distribución y asignación arbitraria de fondos, como lo hacía Alicia Kirchner, quien ocultaba la mayoría del dinero para fines nunca aclarados o se ajustará la dinámica que plantea la ley y el propio cuadernillo donde tan pomposamente se presenta el Fondo Fiduciario, que durante el kirchnerismo, como tantos otros fondos de este tipo, sirvió para aceitar la corrupción, desviar fondos a bolsillos políticos y de funcionarios, distribuir obras entre amigos y básicamente, esconder ante los ojos de la opinión pública la verdadera relación entre las empresas mineras y el Estado provincial, donde éste último aparece como un extorsionador serial exigiendo un cánon aparte a las operadoras, pero mucho menos claro y más discrecional, que aquel “Impuesto Inmobiliario del 3%” de Peralta que con tanto ímpetu los diputados K se ocuparon de anular. (Agencia OPI Santa Cruz)